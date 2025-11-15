Mong anh đủ giỏi, giàu, hài hước để em nể

Em không cần anh quá nghiêm túc, chỉ cần anh đủ điên để kéo em ra khỏi cơn lười, đủ chững để em dựa, đủ tử tế để em tin.

Sau này em mới hiểu: bình yên không phải là im lặng, mà là khi mình có thể sống ồn ào mà vẫn thấy lòng nhẹ. Giờ em chỉ muốn tìm người có thể cùng em sống thật, cười to, ăn ngon, nếu mệt thì cùng nhau... sập nguồn. Em là kiểu người vừa lý trí vừa lười, vừa làm việc chăm vừa mê nằm yên, có thể xử lý một bản kế hoạch phức tạp buổi sáng và sụp đổ toàn tập buổi tối chỉ vì đói. Em thích coi điện thoại, đi phượt, ăn ngon, ngủ kỹ, nghe audio thay vì đọc sách, nhất là thả trôi sau những ngày mệt mỏi mà không cần giải thích cho ai cả. Em nói ít nhưng sẽ nói nhiều với người mình thương.



Em không mộng mơ kiểu "một nửa định mệnh", chỉ thích người đàn ông giỏi, giàu, tốt bụng, biết sống, có chút hài hước và dám điên cùng em. Anh cao hơn 1m7 anh nhé, vì em thích nhìn lên. Em không cần anh quá nghiêm túc, chỉ cần anh đủ điên để kéo em ra khỏi cơn lười, đủ chững để em dựa, đủ tử tế để em tin. Anh đủ giỏi giàu, hài hước để em nể. Đúng, em thích anh giỏi, giàu, tốt bụng và hề hước. Giỏi để không lạc giữa mớ bòng bong đời này. Giàu để không phải cãi nhau vì tiền và nuôi em luôn càng tốt chứ em lăn lộn mệt quá anh ạ. Tốt bụng để em không phải cảnh giác. Vui để cùng em "sập nguồn" sau một ngày dài mà vẫn thấy đáng sống.



Em không mong một tình yêu "chữa lành". Em muốn một tình yêu "đủ đời", biết cãi, biết cười, biết im lặng, biết rủ nhau ăn khuya lúc hai đứa đều đang stress. Anh có thể cùng em nằm nghe nhạc, chửi nhẹ cuộc đời, rồi cười không nhặt được mồm và ôm em khóc như chưa từng được khóc. Nếu anh là người từng va đập, từng té, từng mỏi nhưng vẫn muốn cười, muốn khóc, vẫn biết cách vui và vẫn tin vào con người, ta có thể thử nói chuyện. Không cần anh phải cứu em, chỉ cần nuôi em thôi là được. Vì thật ra, hạnh phúc không ở đâu xa cả, chỉ cần có người đủ giỏi, đủ giàu, đủ ấm, chịu sập nguồn cùng em. Em 33 tuổi rồi, cái tuổi vừa đủ để không còn ảo tưởng, nhưng cũng chưa đủ hiền để hết nổi loạn.

