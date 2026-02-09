Mong anh đồng lòng với em trong mọi việc

Tính cách em hòa đồng, hay đùa nhưng đôi khi đồng nghiệp bảo em hơi khó, thích thiên nhiên.

Thú thật em đã suy nghĩ rất lâu mà không biết bắt đầu viết như thế nào vì không giỏi văn, chỉ viết ra vài dòng chân thành mong sẽ gặp được người chân tình. Lại sắp tết rồi, ngày còn chưa tới tuổi 30, cảm thấy thời gian còn nhiều và chưa nghĩ tới chuyện yêu đương, cho tới khi qua 30 giật mình nhìn lại tuổi mình đã nhiều số rồi vẫn chưa yên bề gia thất cho ba mẹ yên lòng. Em viết thư trên chuyên mục không phải do áp lực từ gia đình mà là từ chính em, em nghĩ ai cũng muốn tìm Mr Right của đời mình, một mái ấm mà sau một ngày làm việc đều muốn trở về, sẻ chia đủ thứ chuyện với người mình thương thì còn gì tuyệt hơn đúng không anh.

Em học và làm ở Sài Gòn hơn 10 năm, có ý định gắn bó lâu dài ở đây, quê em cũng gần Sài Gòn. Sau 8 tiếng làm việc văn phòng, em lại bắt đầu công việc khác. Em nghĩ ngoài công việc chuyên môn, việc biết thêm sẽ giúp mình bớt thụ động, nhất là trong thời đại có nhiều biến động như thế này. Tính cách em hòa đồng, hay đùa nhưng đôi khi đồng nghiệp bảo em hơi khó, thích thiên nhiên.

Về người kia, em không mong cầu anh đã có nhà hay xe gì, chúng ta cùng đồng lòng thì em nghĩ sẽ thực hiện được. Chỉ là mong anh có chút tiết kiệm, như thế em sẽ thấy anh là người biết lo cho tương lai, không phải làm ra nhiêu xài hết bấy nhiêu. Anh cầu tiến, điền đạm, chưa từng lập gia đình, không hút thuốc, hy vọng sẽ gặp được anh nhé. Năm hết tết đến, chúc cho những ai đang tìm một nửa sẽ được như ý, chúc mọi người và quý báo một năm mới bình an.

