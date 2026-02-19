Mong anh điềm đạm, có chính kiến và không gia trưởng

Mong anh có khiếu hài hước thì mình dễ bắt chuyện, anh chân thành và nghiêm túc, không vướng bận nhiều mối quan hệ.

Thời gian thắm thoát trôi, lại một mùa Tết sắp về. Giờ này ai cũng tất bật sắm Tết hay sửa soạn về quê. Còn em vẫn một mình cặm cụi đi làm tới ngày cuối. Nhìn dòng người qua lại tấp nập, em vẫn yêu đời vì tin rằng sẽ tìm được anh sớm thôi. Văn chương em không lưu loát nhưng em thật tình. Đôi nét về em để anh dễ hình dung.

Em sống và làm việc tại TP HCM, làm trong ngành dịch vụ giờ hành chính, có điều ca kíp đi hơi sớm, lúc đi thì trời nắng mai ấm áp, lúc về thì trời cũng chưa tắt nắng. Hiện tại, em làm việc gần công viên Lý Thái Tổ, ngoại hình cân đối, hài hòa, cao chưa tới 1m65. Phong cách ăn mặn giản dị, nhẹ nhàng, nhìn vào kiểu cách, yểu điệu, trang nhã. Nhìn mặt phúc hậu có số vượng phu (mà đi tìm phu quân hoài chưa thấy. Có lẽ vì khoản nấu nướng em chưa giỏi nhưng quán xuyến nhà cửa sạch sẽ và quản lý tài chính không thiếu trước hụt sau thì là nghề của em. Vì em thích gia đình quây quần nên cũng thích chuẩn bị những món ăn nhẹ nhàng hợp với sức khỏe (ít chiên xào dầu mỡ, chỉ hấp và kho là chủ yếu).

Tính em hướng nội nên khi mới quen sẽ có cảm giác khó gần do em hơi ít nói, vì em thích quan sát và tập trung lắng nghe anh nói. Nhưng khi tiếp xúc lâu và tìm được đề tài chung, những câu chuyện dường như không hồi kết. Là người khá thẳng tính và thích sự rõ ràng nên những gì cần chia sẻ và thảo luận để tiến xa hơn trong mối quan hệ thì anh cứ thẳng thắn đề cập để chúng ta cùng thảo luận và tìm hiểu quan điểm đối phương.

Về anh: Anh có thể còn độc thân hay từng có gia đình đều được, chỉ là không vướng bận con cái (em chưa có kinh nghiệm với trẻ nhỏ nên còn hơi vụng, sợ anh kham không nổi), miễn không vướng vào mối quan hệ nào. Anh có công việc ổn định để có thể tự lo được cho bản thân và gia đình nhỏ sau này (cần cả đôi bàn tay mới tạo nên tiếng vỗ nên chỉ một người gánh vác thì gia đình khó bền đúng không anh). Anh có tính cách điềm đạm, có chính kiến và không gia trưởng nhé, vì em khá thẳng tính nên anh mà gia trưởng sẽ dễ nảy sinh nhiều tranh cãi lắm. Mong anh thích gọn gàng, không xuề xòa, bày bừa vì em cũng khá kỹ tính và ngăn nắp. Anh có khiếu hài hước thì mình dễ bắt chuyện, chỉ mong anh chân thành và nghiêm túc, không vướng bận nhiều mối quan hệ.

Nếu anh ở TP HCM càng tốt vì mình tiện tìm hiểu nhau, mà anh đừng ở xa ngoài miền Bắc nhé vì Tết về quê lạnh lắm, là nữ ai cũng thích lấy chồng gần mà. Vài dòng chia sẻ nếu anh cảm thấy có điểm chung thì kết nối với em nhé.

