Mong anh điềm đạm, chân thành

Em sinh năm 1995, quê ở Bình Định, sống và làm việc tại quận 9.

Em là fan lâu năm của mục Tâm sự, Hẹn hò, chắc cũng "lặn" được hơn 10 năm rồi. Hôm nay em mạnh dạn lên bài tìm người thương, cũng như bạn đồng hành để cùng chia sẻ vui buồn trong cuộc sống.

Đôi chút về em nhé: em khá lạc quan với tư duy "Everything will be oke", nên trong cuộc sống em luôn hướng đến điều tích cực trong mọi việc. Dù khó khăn, em tin tất cả đều có hướng giải quyết và cố gắng trải nghiệm hết mọi thứ, dù tốt hay xấu cũng không thành vấn đề - quan trọng là học được gì khi bước qua nó thôi.

Em khá yêu thích thiên nhiên nên ngoài thời gian làm việc và học tập, em tranh thủ sắp xếp thời gian để trải nghiệm các địa điểm xinh tươi trên khắp mọi miền tổ quốc. Hy vọng anh có chung sở thích, để mình cùng lên kế hoạch đi đến khắp mọi nơi nhé.

Mong anh là người Nam Trung Bộ, nếu ở Bình Định thì được thêm điểm cộng, có công việc ổn định, tính cách điềm đạm, chân thành, tử tế. Nếu anh "bắt trúng tần số" với em, mail cho em sớm nhé.

