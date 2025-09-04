Mong anh đến với em bằng sự chân thành và tử tế

Em vừa mới tốt nghiệp đại học, 22 tuổi, quê Phú Yên, làm việc tại Sài Gòn trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán.

Em được nhận xét là vui vẻ, hoạt bát, biết cách ăn nói. Em khá thấp bé, chỉ khoảng 1m52, nặng 42 kg, ngoại hình ổn. Vì thế, mong anh cao hơn em xíu nha, khoảng 1m7 (đừng kêu em tham quá nha, cười). Em thích vậy vì khi được ôm thì nằm trọn trong vòng tay anh nè. Em thích nấu ăn nên cũng đam mê ăn uống lắm. Bên cạnh đó, em thích đi du lịch, chơi thể thao, đặc biệt là cầu lông.

Em không thích quen cho vui đâu, em muốn tìm mối quan hệ nghiêm túc. Em là típ con gái truyền thống nên đừng hy vọng "ăn cơm trước kẻng" nha, liệu hồn đó nha. Còn về gia đình, em khá ổn, không có gánh nặng gì nên mong gia đình anh cũng đừng quá phức tạp nha.

Em sống khá đơn giản, không phô trương nên mong anh cũng vậy. Yêu thương em thì đừng văn vở, đừng giấu giếm nhau điều gì.

Cảm ơn cả nhà đã đọc bài viết.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ