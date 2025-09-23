Mong anh đến giữa mùa thu nồng nàn

Em tốt nghiệp đại học, có công việc và thu nhập ổn, ngoại hình cân đối, xinh xắn.

Vậy là Hà Nội đã vào thu, em vẫn miệt mài vùi đầu vào công việc, để bất chợt ban mai một ngày mới đưa bước chân em trở về thu Hà Nội và nhận ra hàng cây đang thay lá giữa khúc hát giao mùa. Là phố đã gọi mùa thu sang, hay thu gọi màu nỗi nhớ. Mỗi năm có lẽ mọi người lại mong đến mùa thu để một lần thêm yêu Hà Nội. Một Hà Nội đẹp say đắm lòng người, dịu dàng, hoài niệm trong sắc thu với những gánh xe hoa chở cả mùa về trên từng con phố, với những cơn gió nhè nhẹ buông trên vai em. Em lắng nghe những thanh âm của cuộc sống, của thành phố nhộn nhịn nhưng đôi khi lại thật yên tĩnh và trầm mặc, có tiếng giày ai gõ nhịp đêm khuya, lòng người cũng tràn ngập những yêu thương, bâng khuâng khi thu về.



Với một cô gái ngoài 30, đã trải qua những vui buồn của cuộc sống, em chỉ mong có một bàn tay nắm chặt, ngắm nhìn nụ cười anh hiền hậu trong ánh nắng nhạt màu của mùa thu, để những mệt mỏi được xua tan, chỉ còn lại những bình yên. Em đã chờ anh qua những tháng năm dài, qua những mùa thay lá, có góc phố nào đã nhuốm màu rêu phong, và không biết mùa thu này em có thể gặp được anh.



Em gom từng hạt nắng, từng chiếc lá vàng rơi, gói vào bức vẽ mùa thu có anh nắm tay em trên con đường nồng nàn hương hoa sữa và lạnh lành gió heo may phủ đầy. Em vẫn tin rằng sẽ có người đủ yêu thương và thấu hiểu để ở bên cạnh em chia sẻ mọi buồn vui. Em tốt nghiệp đại học, có công việc và thu nhập ổn, ngoại hình cân đối, xinh xắn. Em thích du lịch khám phá và thiện nguyện, thích những điều nhẹ nhàng. Gia đình em là gia đình văn hóa nên em cũng học tập được nhiều từ người lớn, biết đối nhân xử thế và em hy vọng anh cũng vậy. Em mong anh có kinh tế ổn định, cao trên 1m72 vì em đã cao trên 1m6 và sau cùng là thương em thật lòng. Nếu anh còn độc thân hay từng có gia đình, mong anh có thể chia sẻ với em trong thư.



Một buổi sáng cuối tuần, em chầm chậm bước ngang qua những hàng hoa còn ướt đẫm sương mai, cảm nhận dư vị thanh tao của mùa ngọt ngào và em nghĩ đến một giai điệu đã đi cùng năm tháng:



"Em ơi Hà Nội phố

Ta còn em mùi hoàng lan

Ta còn em mùi hoa sữa

Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ

Ai đó chờ ai... tóc xõa vai mềm"

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ