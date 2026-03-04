Mong anh đã sẵn sàng tiến về phía em

Em cũng mong gặp một người có những tính cách tương đồng, không quá khác biệt và có thể bù trừ cho những phần còn thiếu sót của nhau.

Ở đâu đó giữa thế giới rộng lớn này, em vẫn luôn nghĩ rằng sẽ có một người phù hợp với mình, cùng đồng hành trong những năm tháng kế tiếp của cuộc đời. Là người có thể cùng em trò chuyện, chia sẻ niềm vui nỗi buồn, cùng làm những điều mình thích, đồng hành và hỗ trợ nhau, và quan trọng là yêu thương lẫn nhau.

Em tự ngẫm nghĩ lại chặng đường mình đã đi qua gần 30 năm cuộc đời, mới đây mà nhanh thật. Em vẫn luôn đơn độc, mạnh mẽ và tự lập trong cuộc sống của chính mình. Vì cuộc sống của em cũng rất đơn giản, chỉ xoay quanh những điều giản đơn, yên bình nên em luôn lựa chọn những điều nhẹ nhàng và tránh những điều phức tạp của cuộc sống bộn bề ngoài kia. Em cũng khá hướng nội và trầm tính. Em thích những điều quen thuộc và cố định. Em tin rằng mình sống đúng với những chuẩn mực cơ bản, có trách nhiệm và kỷ luật, có đạo đức và chân thành. Bên cạnh sự bản lĩnh và cứng cỏi, em cũng khá nội tâm và nhiều cảm xúc. Vì thế, có lẽ em là một phiên bản thật lạ lùng và vẫn luôn như thế qua thời gian, chẳng đổi thay những tính cách cốt lõi của mình.

Em vẫn luôn tự thấy hạnh phúc và thoải mái trong cuộc sống hiện tại khi chỉ có riêng mình, kể cả hành trình phía trước nếu cũng chỉ có mỗi em. Hiện tại sức khỏe và tinh thần khá ổn, công việc của em cũng ổn định: một chút tự do, một chút cố định. Mỗi ngày trôi qua êm đềm, em cũng có những kế hoạch, ước mơ và sở thích đang dần thực hiện. Nhưng em vẫn hy vọng rằng có thể gắn kết cùng một người phù hợp với mình. Vậy nên, mong rằng hành trình phía trước của em sẽ có thêm anh.

Em cũng mong gặp một người có những tính cách tương đồng, không quá khác biệt và có thể bù trừ cho những phần còn thiếu sót của nhau. Trước tiên, anh hãy là một người tử tế và chân thành, có bản lĩnh, cư xử văn minh, có sự điềm tĩnh và kiên nhẫn, thủy chung và trân trọng những giá trị của gia đình. Sau đó, anh có thể chia sẻ thêm với em về những tính cách khác của anh, em cũng rất mong được hiểu sâu sắc về anh.

Em không thích khói thuốc lá, cũng không phù hợp với những cuộc vui rượu bia hoặc những trò chơi mang tính rủi ro, gây hại cho sức khỏe, tinh thần và tài sản. Em hy vọng những điều này anh cũng có quan điểm giống em. Nếu anh từng có một hành trình chưa trọn vẹn trước đó, có lẽ em chưa thể phù hợp với anh, vì cuộc sống của em cũng chỉ rất đơn giản.

Em rất thích những hoạt động ngoài trời giữa thiên nhiên hoặc lang thang trong những hành trình mới. Hoặc đôi khi cũng chỉ cần tận hưởng những khoảng thời gian riêng cùng nhau để trò chuyện, nghe nhạc và làm những điều mình cùng thích.

Mọi người thỉnh thoảng cũng trêu em là do em khó tính. Em không phủ nhận điều này. Em chỉ đơn giản nghĩ rằng mình trân trọng cuộc sống của mình và trân trọng người đồng hành duy nhất của mình. Vì thế, có thể sẽ không dễ dàng tìm thấy nhau, nhưng em vẫn sẽ lựa chọn một người phù hợp. Nếu một ngày nào đó anh sẵn sàng cùng em đi tiếp hành trình phía trước, mong rằng đó sẽ là một chặng đường lâu dài và không đổi thay của chúng ta.

Mong được gặp anh vào một ngày thật gần.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ