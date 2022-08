Mong anh cùng sở thích

Em sinh năm 1996, là nhân viên văn phòng tại Hà Đông, tuổi tuy không còn quá trẻ nhưng tính vẫn còn "trẻ trâu".

Chào mọi người, gần đây em mới phát hiện chuyên mục Hẹn hò nên muốn thử vận may xem sao.

Người mới gặp những lần đầu sẽ thấy em khó gần. Tuy nhiên đó là do tính em hướng nội, rất khó để làm quen với người lạ trong thời gian đầu. Nếu quen lâu rồi, em cởi mở với mọi người nhiều hơn, đôi lúc còn đùa dai nữa.

Chiều cao, cân nặng: Bí mật. Em hay nói với mọi người rằng: khiêm tốn chiều cao, tự hào chiều rộng.

Sở thích: xem phim kinh dị, hành động, kiếm hiệp ngày xưa. Em bị thầy bu càm ràm suốt vì sở thích chẳng con gái tẹo nào, nhưng em mặc kệ, mình thích là được. Ngoài ra em còn thích nghe nhạc Hoa, tuy chẳng biết chữ tiếng Trung nào nhưng vẫn thích nghe, vì không biết nên mới thấy hay. Nếu ai có cùng sở thích, dù trai hay gái, hãy liên hệ với em nhé. Chúng ta có thể trở thành bạn bè, chia sẻ sở thích cùng nhau.

Yêu cầu với nửa kia:

Đến tuổi này em vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, không phải do kén đâu. Một phần do thầy bu trước giờ quản chặt quá nên gần như em không có bạn khác giới, bạn bè là nữ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay do tính cách hướng nội, lại muốn tìm bạn cùng sở thích để chia sẻ nên càng khó. Thêm vào đó, do em còn muốn bay nhảy, chưa muốn tìm hiểu để lập gia đình sẽ mất tự do.

Giờ ngày nào thầy bu cũng càm ràm, lo lắng vì em vẫn chưa dắt anh nào về. Nhưng em vẫn bình chân lắm, quan điểm là không thích các cuộc mai mối của người lớn, vì đa phần những cuộc mai mối đó đích đến là họ muốn tìm vợ chứ không phải người yêu. Em mong có thể tìm được người cùng sở thích, đồng điệu trong tâm hồn trước, nếu có thể tiến xa hơn nữa thì còn gì bằng.

Chiều cao, cân nặng, ngoại hình đều không quan trọng. Ngoại hình chỉ cần ngũ quan đầy đủ, không khuyết thiếu, sứt mẻ là được. Quan trọng nhất là có thể cùng "sóng" để chia sẻ những sở thích với em.

Như bao cô gái, em cũng mong nửa kia có việc làm ổn định, chung thủy là quan trọng nhất, em không thích người gia trưởng.

Hy vọng trong tương lai không xa, em tìm được một người đồng hành trên chặng đường còn lại, không cần nghe những lời càm ràm của thầy bu, họ hàng mỗi dịp tết đến xuân về nữa.

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc