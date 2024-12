Mong anh cùng em sống một đời rực rỡ

Mọi người hay nhận xét em là một cô gái dịu dàng, thông minh pha chút hài hước nhưng lại cực kỳ sâu sắc, giàu trải nghiệm.

Em rất yêu phiên bản cô gái hiện tại của em với chiều cao 1m62, nặng 49 kg, cơ thể đầy đặn, cân đối, khỏe mạnh. Anh thương! Anh đã bao giờ tưởng tượng khoảnh khắc mình vừa chinh phục đỉnh núi cao; khi đứng trên đỉnh núi, tận hưởng vẻ đẹp hùng vĩ, tự hào vui mừng ngắm nhìn thành quả trước mắt nhưng bỗng giật mình nhận ra, quay sang bên cạnh chỉ là khoảng không trống vắng, chẳng có ai cùng chia sẻ, ăn mừng chiến thắng. Em từng trải qua cảm giác ấy, khi tự leo lên những đỉnh núi, tự hoàn thành những mục tiêu, tự chinh phục những giấc mơ của riêng mình. Điều đó thật tuyệt nhưng len lỏi trong niềm vui cùng sự phấn khích là một sự đơn độc, lạc lõng bao trùm lấy toàn bộ con người em.

Chính giây phút ấy, em hiểu rằng: điều em thật sự mong muốn lựa chọn không chỉ là thành công trong sự nghiệp, sống một cuộc đời rực rỡ mà còn là sự vẹn tròn trong tình yêu - có một người đàn ông đồng hành cùng nắm tay em trên mỗi bước đường của hành trình hạnh phúc, người sẽ cùng em viết tiếp lên những câu chuyện đời thường đầy sắc màu bằng nét mực của yêu thương. Đọc đến đây anh có thấy hào hứng muốn khám phá thêm về em không? Em đang ở một độ tuổi đẹp cho việc kết hôn, cái tuổi mà mỗi tin nhắn hỏi thăm của mẹ lại đính kèm thêm câu: "Không định lấy chồng à". Em của tuổi 26, sau những trải nghiệm đủ cung bậc cảm xúc trong chuyện tình cảm cũng đã sẵn sàng với một trái tim rộng mở đầy ắp tình yêu để có thể trao đi và đón nhận trong một phiên bản bình an nhất.



Em theo đuổi lối sống wellness living, nuôi dưỡng cả tinh thần lẫn thể chất: ăn uống khoa học (dù đôi lúc trà sữa hay bánh ngọt vẫn làm em rung rinh), tập luyện vận động đan xen các bộ môn: yoga, đạp xe, bơi lội, chạy bộ... Việc trau dồi những kiến thức mới trong những trang sách hay từ những người thầy giỏi ở các lĩnh vực em nghiên cứu là điều em luôn vun đắp cho trí tuệ mỗi ngày. Vẻ đẹp của tri thức hòa quyện cùng tâm hồn trong sáng được toát ra từ thần thái tự tin trên khuôn mặt với nụ cười tươi tắn, rạng rỡ tràn đầy năng lượng chính là món trang sức lấp lánh em mang theo khi xuất hiện trước mặt anh.



Em đã qua cái thời chỉ yêu qua ngoại hình tuy nhiên, em cũng thích anh cao từ 1m7 trở lên. Đẹp trai em cộng thêm 10 điểm mà không thì em sẽ chẳng trừ điểm đâu. Ưa nhìn, hào phóng, có sức hút riêng biệt là em ưng. Mọi người hay nhận xét em là một cô gái dịu dàng, thông minh pha chút hài hước nhưng lại cực kỳ sâu sắc, giàu trải nghiệm. Nhiều lúc em thấy mình đúng là hiện thân của nước, về sự đa dạng và biến đổi linh hoạt trong từng phiên bản của chính mình. Nếu anh lo sợ rằng mình là người dễ chán trong tình yêu thì đừng lo. Em luôn biết cách đổi mới để mang đến nhiều cảm hứng, sức hấp dẫn trong mối quan hệ.



Điểm mạnh của em là khả năng lắng nghe trong sự hiện diện, tạo ra một không gian an toàn, ấm áp đầy ngọt ngào, nơi mọi người cảm thấy được thả lỏng và dễ dàng mở lòng. Em luôn thấu cảm, hiểu được những cảm xúc, tâm tư của những người em gặp, điều đó khiến cho những sự kết nối được chạm vào nhau một cách chân thành, bền chặt. Nếu đây là điều khiến anh rung động với em thì thật tuyệt, em sẽ là nhà để anh trở về sau một ngày bận rộn hay hoá thân thành cô mèo nhỏ nằm cuộn tròn trong vòng tay để lắng nghe những tâm tình cùng anh.



Em sinh ra và lớn lên ở Hải Dương nhưng Hà Nội mới là nơi gắn liền với quá trình trưởng thành thay da đổi thịt tạo thành em của hiện tại. Cũng không ít lần em muốn trốn chạy thật xa khỏi nơi thành phố ngột ngạt này và đi đến một vùng đất mới dễ thở hơn. Nhưng rồi em vẫn chọn ở lại hoàn thành những dự định còn dang dở. Biết đâu vũ trụ không muốn em đi một mình, ở đây để chờ anh đến dắt tay em cùng dời đi.



Em vô cùng trân trọng, biết ơn khoảng thời gian độc thân vừa qua đã là nền móng vững chắc để em tập trung xây dựng nội lực vững mạnh; đi sâu vào chữa lành những tổn thương, buông bỏ đi những điều không còn phù hợp và hoàn thiện bản thân trở lên tròn đầy, hạnh phúc trong tâm thái an yên. Để dõng dạc tuyên bố: em sẵn sàng đồng hành cùng anh, người đàn ông luôn mang lại cho em cảm giác an toàn, có những kết nối sâu sắc, đồng điệu tâm hồn và cam kết với em bằng tình yêu nguyên sơ nhất.



Anh đã nghe câu: "Con chim đậu trên cành không bao giờ sợ cành cây gãy, bởi niềm tin của nó không đặt vào cành cây, mà đặt vào đôi cánh của chính mình" bao giờ chưa? Em chọn yêu giống như cách chú chim đậu trên cành cây: nương tựa nhưng không dựa dẫm. Vì vậy những năm tháng anh chưa xuất hiện, em luôn là một cô gái tự lập, tự chủ đề cao tự do. Dòng đời xô đẩy khiến em trở lên mạnh mẽ nhưng vẫn thích mình có thể yếu đuối, mỏng manh dựa vào vai anh. Em luôn mong người đàn ông của em sẽ là một bờ vai vững chãi, trưởng thành để ôm trọn em vào lòng bằng sự dịu dàng nơi anh. Vì em thích cảm giác được anh che chở, bảo vệ, nâng niu những cảm xúc nơi em.



Người đàn ông của em đầy bản lĩnh, dồi dào ý chí nghị lực, không ngừng phấn đấu để vươn tới những mục tiêu cao hơn. Anh có hoài bão, tầm nhìn định hướng rõ ràng cho tương lai, không chấp nhận dừng lại hay thỏa mãn với hiện tại vì anh luôn hướng đến việc trao đi giá trị cho cộng đồng. Anh biết học hỏi từ những thất bại, kiên cường vượt qua khó khăn và luôn giữ tinh thần lạc quan mạnh mẽ. Thử thách chỉ là bàn đạp cho những thành công của anh. Đây là điều đã truyền cảm hứng tới em, tạo nên sức hút, sự ngưỡng mộ để em tin tưởng muốn sát cánh cùng anh đi qua những nấc thang thăng trầm của đời người.



Hạnh phúc nhất của em đến thời điểm hiện tại chính là em đã tìm thấy được ngọn lửa đam mê để em theo đuổi cống hiến trong sự nghiệp của mình. Một công việc mà ở đấy em được nuôi dưỡng trong năng lượng của tình yêu, tìm thấy động lực để thức dậy mỗi sáng, đắm mình trong nghệ thuật sáng tạo bất tận hay thoả sức nhảy múa cùng ngôn từ, viết lách. Đặc biệt hơn, đây là một công việc khiến em có thể nâng đỡ, đồng hành để giúp nhiều người phụ nữ khác hạnh phúc.



Anh có tò mò về công việc của em không? Em mong một ngày khi chúng mình gặp gỡ, em có thể chia sẻ, kể cho anh nghe một cách chi tiết hơn về những giá trị mà em đang cống hiến cho cộng đồng. Em cũng mong anh sẽ là một người đàn ông vững vàng, giàu trí tuệ để có thể cho em những góc nhìn thực tế, hỗ trợ em trong việc xây dựng sự nghiệp phát triển. Em luôn hãnh diện và tự hào vì anh luôn ở bên trợ lực, đứng đằng sau hậu thuẫn cho thành công của em, tiếp thêm sức mạnh cho em ngày càng tỏa sáng.



Ngôn ngữ yêu thương của em là: những cái chạm. Nói vậy không có nghĩa chúng ta cần phải cuốn lấy nhau cả ngày. Đó là một tình yêu sẽ dẫn đến sự nhàm chán cùng những bi kịch sở hữu với thói quen độc hại. Anh có đam mê riêng, em có ước mơ riêng, chúng ta không nhất thiết phải đi chung một con đường với nhau. Mỗi người có thể nhìn về một hướng, phát triển bản thân, sự nghiệp ở những góc độ khác nhau, đi con đường riêng biệt. Em luôn ủng hộ, cổ vũ anh được tự do sống với những khát khao, khác biệt khi là chính mình. Nhưng chúng mình luôn hiểu rằng: sẽ luôn có những cái chạm, sự kết nối ở bất kỳ một thời khắc hay khoảnh khắc nào mình đều chạm nhau trong một rung động hướng về nhau.



Tình yêu là một nghệ thuật mà ở đó cảm xúc được đan dệt bởi những điều đơn giản, nhỏ bé, lặp đi lặp lại, bình dị nhưng bền lâu. Từ những cử chỉ ân cần quan tâm hàng ngày, những cái nắm tay khi qua đường, cái ôm chặt từ phía sau, cái chạm từ ánh mắt nhìn nhau hay lặng lẽ đi sâu vào bóng tối của nhau bằng ánh sáng của tình thương và sự thấu hiểu. Chẳng giống các cô gái khác hay thích tình yêu như trong những bộ phim Hàn Quốc nhiều cao trào đầy ắp những khoảnh khắc lãng mạn, em là người mơ mộng nhưng hay thích mơ những giấc mơ rất thực. Một tình yêu bình dị, yêu ngay từ những điều bình thường lặp đi lặp lại mới là bền vững; ngấm dần, thấm dần rồi hoà vào nhau, tan vào nhau, trở thành một.



Chạm là khi: Em ở đây, anh ở đây. Em luôn ở phía sau anh. Anh luôn đồng hành cùng em. Điều em ưu tiên trong một mối quan hệ để người đàn ông có thể chính thức tìm hiểu em là sự cam kết rõ ràng bằng lời nói đi đôi với hành động. Đó không chỉ là việc xác định nghiêm túc trong tình yêu mà còn là sự tôn trọng tình yêu thiêng liêng em dành cho chính mình. Em không cố gắng trở nên hoàn hảo để được yêu nhưng em luôn hoàn thiện để tự tin rằng mình xứng đáng với tình yêu trọn vẹn. Với em: "Hạnh phúc không phải là đích đến mà là một cuộc hành trình". Vì vậy em luôn trân trọng hiện tại, biết ơn những giây phút được ở cạnh nhau và tận hưởng từng cảm xúc diễn ra trong mối quan hệ. Lần tới bước vào yêu, em vẫn tất tay hết mình 100 % với tình yêu, để hạnh phúc luôn nảy nở trong từng bước đi xuyên suốt không ngưng nghỉ.

Em đã lên một danh sách những ý tưởng em muốn trải nghiệm cùng anh rồi đó, mong anh xuất hiện để cùng em. Dắt tay nhau đi trekking ngắm nhìn núi rừng thiên nhiên hùng vĩ, đêm xuống ngắm sao trời kể nhau nghe những câu chuyện còn dang dở. Tắm nắng đón bình mình ở biển buổi sáng, lặn biển khám phá vẻ đẹp của đại dương và nắm tay nhau đi dạo biển trong buổi chiều hoàng hôn thơ mộng, để những bước chân cùng nhau in dấu trên cát. Lưu lại những bức ảnh khi mình đưa nhau đi khắp thế gian, đặt chân đến những quốc gia khác nhau, thưởng thức những đặc sản nổi tiếng. Một số nơi em muốn đi như: Ý, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Pháp, Bhutan. Xây dựng đế chế của riêng mình, hướng đến "Lợi mình. Lợi Người. Lợi chúng sinh". Lập quỹ từ thiện để giúp đỡ cộng đồng, lan tỏa tình yêu thương. Trở thành minh chứng cho một tình yêu đẹp vẫn luôn tồn tại, truyền cảm hứng cho nhiều người ở ngoài kia.



Danh sách này em vẫn cần anh đóng góp và bổ sung thêm nữa, em viết ra một vài điều ấp ủ lớn hơn chút để tạo động lực cho cả hai. Em mong được nghe những điều anh thích làm để mình thực hiện cùng nhau. Hy vọng thông qua con chữ, em sẽ tìm thấy được người bạn đồng hành của mình. Nếu anh thấy bóng dáng người thương của anh trong lá thư này, đừng do dự gửi gmail cho em nhé. Vũ trụ sẽ luôn ghép đôi cho những trái tim dũng cảm dám hiện diện vì tình yêu, em tin là như vậy. Hẹn gặp anh để đồng hành, để yêu.

Tái bút: Người thương viết từ trái tim gửi đến anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ