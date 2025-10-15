Mong anh cũng đang tìm kiếm một mái nhà ấm

Em nghĩ cuộc sống một mình vẫn ổn, nhưng sẽ ý nghĩa và nhiều màu sắc hơn nếu có anh đồng hành.

Em trước tiên tìm kiếm một người nghiêm túc, chân thành trong quá trình tìm hiểu và cùng có mong muốn xây dựng một tổ ấm trọn vẹn. Em thuộc thế hệ cuối 8x, ngoại hình bình thường, làm văn phòng tại khu Giảng Võ, Hà Nội và chưa từng kết hôn. Em có tính cách lạc quan, nhiệt huyết trong công việc, cuộc sống, cũng như tự tin về phẩm chất và sự tử tế trong chính con người mình.

Giữa nhịp sống hối hả ngoài kia, anh và em có thể chia sẻ cùng nhau những câu chuyện đời thường thì thật tốt. Hai con người có chung sự đồng điệu về tâm hồn và hiểu biết là điều rất quan trọng, bởi khi hiểu đúng vấn đề sẽ có những lời nói và cách hành xử đúng mực. Em tin rằng, khi cả hai đều đã ở độ tuổi đủ trưởng thành và có sự ổn định về mặt cảm xúc, chúng ta sẽ biết trân trọng giá trị của bữa cơm gia đình.

Em mong anh sống và làm việc trong nội thành Hà Nội, từng kết hôn hoặc chưa, độ tuổi bằng hoặc lớn hơn em không quá một con giáp. Anh và em có lẽ cũng đã từng có những vết xước trong tim, nhưng khi đủ tin tưởng vào tương lai, chân thành với mình, với người, với đời, chúng ta sẽ tìm được bến đỗ trọn vẹn.

Hy vọng anh và em cho nhau cơ hội để trước tiên là những người bạn tốt, cùng động viên tinh thần và chia sẻ những điều thú vị của cuộc sống. Và nếu có duyên trong tương lai thì thật tuyệt.

Cảm ơn mọi người đã đọc và thấu hiểu.

