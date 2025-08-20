Mong anh có trình độ, hiểu biết và bao dung

Em là người phụ nữ tự lập và yêu thích sự giản dị, đang sống cùng hai con, không áp lực về kinh tế.

Em sinh ra và lớn lên ở nhiều vùng khác nhau trong khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Hiện sống và làm việc tại một vùng đất kế cận Hà Nội, cũng là quê hương của em. Em học đại học ở Hà Nội, từng làm việc và có nhà ở đó, giờ ở tỉnh giáp Hà Nội, thu nhập ổn và không phải ở trọ.

Nếu về ở cùng anh, em sẽ cho thuê nhà của mình, cũng đủ để trang trải. Em có hai con và chúng đang sống cùng em. Em cảm thấy không áp lực về kinh tế. Nhiều lúc cũng muốn có một người đồng hành nhưng lại cố lao đầu vào công việc để quên đi nỗi buồn và cô đơn. Làm mọi thứ một mình đôi khi không được hiệu quả như lúc có một người bên cạnh động viên mình, chỉ là cố và cố để quên đi mọi thứ.

Em rất mong muốn có một người bạn đồng hành, một mối quan hệ nghiêm túc, yêu thương để có động lực trong cuộc sống. Nên em viết lên đây, mong tìm được một người thấu hiểu và đồng hành trong công việc và cuộc sống. Mong người đàn ông ấy làm kinh doanh hoặc không phản đối phụ nữ kinh doanh là được, có trình độ, hiểu biết và biết bao dung. Khu vực gần Hà Nội càng tốt, vì nếu đi xa quá, em lại phải bắt đầu lại từ đầu, hơi ngại.

Đây là những mong muốn của em. Rất mong hữu duyên gặp được một người đồng hành, một người yêu và một người chồng trong tương lai.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ