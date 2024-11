Mong anh có trách nhiệm, chưa từng lập gia đình như em

Đọc rất nhiều bài trên Hẹn hò, hôm nay đến lượt em muốn tự tạo cơ hội cho mình vì đã đủ trưởng thành để yêu và lập gia đình.

Em không giỏi viết văn nên xin phép được viết về bản thân dưới dạng liệt kê.

Em cao 1m61, thân hình cân đối, không xinh xuất sắc nhưng khuôn mặt hài hòa, may mắn ba mẹ cho em đôi mắt to. Tính em hiền lành, dịu dàng, thích chăm sóc gia đình, không thích tranh cãi to tiếng.

Về công việc, em làm nhân viên văn phòng theo giờ hành chính, công việc ổn định, thu nhập khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng, công việc không cần chạy KPI, không cần mang việc về nhà nên em nghĩ sẽ có đủ thời gian để chăm sóc gia đình nhỏ của mình.

Về sở thích, em cũng giống đa số mọi người thích đi du lịch, lâu lâu dành thời gian đi leo núi để rèn luyện sức khỏe.

Mọi thứ về em đều bình thường nên chỉ hy vọng tìm được một người đàn ông có trách nhiệm, chung thủy, công việc ổn định, cao trên 1m65. Em chưa từng lập gia đình nên anh cũng vậy nhé.

Em nghĩ những thông tin trên khá đầy đủ để anh hình dung ra em nên nếu thấy phù hợp, hy vọng anh sẽ nói về bản thân nhiều để em có thể hình dung ra anh nhé.

