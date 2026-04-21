Mong anh có thế giới riêng vững chãi, trưởng thành

Cuộc đời dài rộng, gặp nhau chưa muộn, hoa nở bình yên, ngày tháng an nhiên.

Gửi anh - người đồng hành cùng những giá trị trưởng thành,

Em 36 tuổi, cao 1,65 m, nặng 50 kg, sống và làm việc tại TP HCM. Công việc rèn cho em sự tỉ mỉ, còn cuộc sống riêng lại dạy em cách trân trọng những điều giản đơn.

Nhịp sống của em những năm nay khá bình lặng và gói gọn trong hai chữ "vừa đủ". Ban ngày bận rộn với công việc, tối đến lại thấy vui với những việc cá nhân. Em không quá sôi nổi ở những đám đông nhưng luôn sẵn lòng cho những cuộc trò chuyện sâu sắc và chân thành.

Em rất trân trọng những chiều ở quê, một mình nghe tiếng côn trùng kêu và nhìn hoàng hôn buông xuống xóm làng. Đó là lúc em thấy tự do và bình yên nhất với chính mình. Em tin rằng khi một người biết cách tự tạo niềm vui cho bản thân, họ sẽ bước vào một mối quan hệ bằng sự tự nguyện và trân trọng, chứ không phải vì nỗi sợ cô đơn.

Em không tìm kiếm điểm tựa về vật chất hay sự che chở quá mức, bởi em hài lòng với những gì mình đang nỗ lực xây dựng. Điều em mong là tìm thấy một người có thế giới riêng vững chãi, để rồi chúng ta chọn đi cùng nhau một cách rõ ràng và tử tế.

Mong anh lớn tuổi hơn em, cao hơn em, là người trưởng thành, ổn định, thẳng thắn, không phán xét, kiểm soát và biết mình muốn gì. Một tình cảm rõ ràng bao giờ cũng mang lại cảm giác bình yên nhất. Sự tương đồng trong suy nghĩ và cách sống với em quan trọng hơn bất kỳ tiêu chí nào khác.

Nếu anh cũng đang tìm kiếm một kết nối nghiêm túc và ấm áp, mình hãy bắt đầu bằng một lời chào nhé?

Chúc anh một ngày nhiều niềm vui.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ