Gửi anh, người bạn đời mà bấy lâu em mong được gặp. Anh ở đâu mà trốn kỹ đến vậy?

Rất lâu rồi, em ốm, sốt vì bị nhiễm cúm A. Anh có biết sau đợt ốm đó, em đã nghĩ gì không? Em băn khoăn, tự hỏi không hiểu vì sao, không hiểu lý do gì mà bạn cúm A đến với mình một cách nhẹ nhàng, mau chóng thế khiến mình trở tay không kịp. Rõ ràng hôm trước sức khỏe vẫn bình thường, đến sáng hôm sau sốt cao được luôn. Vậy mà chẳng bù cho chuyện tình cảm, đến giờ em vẫn chưa thấy anh đâu là sao.

Em sinh năm 1989, sinh ra và lớn lên trong một gia đình cơ bản. Em sống cùng gia đình trong nội thành Hà Nội. Em độc thân, chưa từng lập gia đình, làm công việc nhà nước. Dáng người nhỏ nhắn, giản dị. Em rất coi trọng sức khỏe, luôn đặt sức khỏe lên hàng đầu, có lối sống, ăn uống khoa học, tập luyện và sinh hoạt có giờ giấc. Em sống, suy nghĩ truyền thống, yêu gia đình.

Trong những ngày ốm, em luôn có gia đình cạnh bên quan tâm, chăm sóc. Tuy có gia đình ở bên nhưng em vẫn luôn mong gặp anh - người bạn đời bên em, cùng em chia sẻ những niềm vui bình dị trong cuộc sống, cùng bên nhau những lúc khỏe mạnh cũng như ốm đau, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng gia đình yêu thương, hạnh phúc.

Mong anh có nét điềm đạm trong tính cách, sống đạo đức, chân thành, công việc ổn định, trân trọng và yêu thương gia đình, không gia trưởng.

Có lẽ bất cứ ai khi hết ốm, được quay trở lại cuộc sống thường nhật, mạnh khỏe đều sẽ cảm thấy thật vui, thật ý nghĩa và đều có chung suy nghĩ rằng sức khỏe thật đáng quý. Em cũng vậy đó.

Và giờ đây, em mong những dòng thư này sẽ giúp em gặp anh vào thời điểm đẹp nhất trong năm. Không cần viết nhiều, có lẽ anh cũng biết Hà Nội đang nằm trong mùa đẹp nhất - mùa thu. Mùa thu Hà Nội luôn chiếm trọn tình yêu của mỗi người chẳng bởi điều gì xa lạ, chỉ bởi một chút nắng ấm mùa thu hòa quyện trong hương hoa sữa nồng nàn, trong tiết trời se lạnh cũng đủ để ta thấy thêm yêu và thật đáng để yêu.

Mong rằng qua những dòng thư này, mình sẽ tìm thấy nhau để mùa thu sẽ trở thành mùa hạnh phúc nữa.

