Mong anh chín chắn, có lập trường, trách nhiệm

Em không mong tìm thấy tình yêu cuồng nhiệt, chỉ mong gặp được người phù hợp để gắn bó trong chặng đường còn lại của cuộc đời.

Giữa thủ đô Hà Nội, giữa đất nước hơn 100 triệu dân, giữa thế giới hơn 8 tỷ người, em mong rằng cơ duyên sớm nhất sẽ gặp được anh. Em 28 tuổi, 1m59, 49 kg, được nhận xét ngoại hình ổn. Em sinh ra ở một huyện ngoại thành Hà Nội. Em làm bên mảng tài chính. Em có cơ hội đi qua vài nơi đẹp trong nước và trên thế giới, nhưng điều em nhận ra là: không có cảnh đẹp nào trọn vẹn khi không có ai đó để cùng chia sẻ. Em muốn cùng anh đi qua những con đường mới, thử những món ăn lạ, nhìn thế giới qua đôi mắt của chúng ta.

Em mong cuộc sống đôi ta không có sự cãi vã, không có hiểu lầm giận dỗi, vì đối với em cuộc sống này là quá ngắn, chúng ta sẽ cùng nhau làm công việc của mình, cùng nhau có bữa tối sau tan sở, cùng nhau đi du lịch, cuộc sống này là vô thường mà thời gian thì hữu hạn. Có lẽ mỗi độ tuổi sẽ có cách nhìn nhận khác nhau về tình yêu và hôn nhân. Ở độ tuổi này, em thấy tâm tính mình dần ổn định, quan điểm về hôn nhân cũng thế. Em không mong tìm thấy tình yêu cuồng nhiệt, chỉ mong gặp được người phù hợp để gắn bó trong chặng đường còn lại của cuộc đời. Một người chín chắn, có lập trường, trách nhiệm, đủ khiêm tốn, thu nhập ổn định đủ để lo cho gia đình.

Cuộc sống của em trước đây chỉ xoay quanh gia đình, bạn bè, người thân, đi du lịch trong và ngoài nước. Thời gian này thật tốt khi có anh đến bên. Sau thời gian ở công sở, mình sẽ cùng nhau nấu bữa tối, ăn cơm cùng. Nếu em về trước em sẽ nấu xong và đợi anh về, sau bữa tối sẽ làm việc riêng nếu cần, cho nhau không gian riêng. Nhưng em thích dành thời gian bên nhau nhiều nhất có thể. Cuối tuần, chúng ta sẽ cùng sang nhà nội hoặc nhà ngoại thăm gia đình. Em vừa hơi hướng nội và hướng ngoại. Bản thân là người sống tình cảm, vì đối với em cuộc sống là vô thường, những người ta gặp hôm nay không biết ngày mai sẽ như thế nào, nên em luôn muốn đối xử tốt với nhau khi còn có thể gặp mặt.

Em công việc ổn định, anh cũng thế nhé. Anh có thể kinh doanh hoặc làm văn phòng, miễn là anh có đam mê và tích cực đối với cuộc sống. Em sẽ cùng chia sẻ với anh sau một ngày dài và cùng nhau hướng đến một tương lai có nhiều bình yên hơn là giông bão. Em mong sớm nhận được thư từ anh và mình có thời gian kết nối, chia sẻ nhiều hơn.

