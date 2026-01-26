Mong anh chân thành, tử tế và có chí tiến thủ

Em tin rằng khi có một người đồng hành để nắm tay nhau giữa đời thường, những vất vả ngoài kia sẽ trở nên nhẹ hơn.

Hôm nay Hà Nội lạnh thật, tự nhiên thấy rất hợp mood để viết vài dòng cho chính mình và cho anh. Em biết đến chuyên mục này từ năm 2020, từng giới thiệu cho bạn bè và đã có hai người bạn của em tìm được hạnh phúc từ đây. Ấy vậy mà suốt 5 năm qua, em vẫn chưa từng thử. Có lẽ đến bây giờ, em mới thật sự sẵn sàng.



Cuộc sống của em khá đơn giản, thích đọc sách, đi cà phê, xem phim và du lịch, nói chung là cũng khá thích đi chơi và trải nghiệm. Tuy vậy, em cũng là người luôn hướng về gia đình, biết lắng nghe và thấu cảm. Bạn bè thường nói em lành nhưng cũng khá thẳng tính và thỉnh thoảng hơi nóng tính đấy, điều này em có biết và vẫn cố gắng sửa, cười.



Về ngoại hình, em cao 1m54, hay cười, thi thoảng soi gương cũng thấy mình xinh xinh. Hiện tại, em làm quản lý cấp trung tại một công ty tư nhân và có thêm một công việc kinh doanh nho nhỏ. Cuộc sống tuy không phải giàu có hay nhiều màu sắc nhưng em thấy ổn, luôn yêu đời và yêu bản thân. Trong các mối quan hệ, em luôn sống chân thành. Trong chuyện tình cảm cũng vậy, khi bắt đầu tìm hiểu ai đó, em sẽ thật sự nghiêm túc. Em mong anh cũng là người như thế, chân thành, ấm áp, có trách nhiệm và chí tiến thủ. Có thể có cùng sở thích, hoặc đơn giản là sẵn sàng yêu thương và đồng hành cùng một người có những sở thích như em.



Em tin rằng khi có một người đồng hành để nắm tay nhau giữa đời thường, những vất vả ngoài kia sẽ trở nên nhẹ hơn. Nếu có thể, em mong hạnh phúc của mình sẽ bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ đúng lúc, đúng thời điểm, đơn giản, nhẹ nhàng; trước tiên là những người bạn, rồi sau đó mới tính đến chuyện lâu dài. Mong cho chúng ta sẽ tìm được người hợp gu, đủ thương để cùng nắm tay nhau đi thật xa.

