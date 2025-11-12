Mong anh chăm chỉ, chân thật, tử tế

Em luôn mong tìm được một người chân thành, giản dị để cùng chia sẻ những giá trị sống tích cực và đơn giản.

Chào anh, người sắp đọc những dòng tâm sự này của em! Em là một cô gái Hà Nội gốc, vừa bước sang tuổi 27, cái tuổi chưa quá trưởng thành nhưng đủ để em hiểu sự vô thường của cuộc đời. Công việc hiện tại của em là marketing, nghề mà thời gian thì vô hạn nhưng deadline thì vô cùng hữu hạn. Tuy nhiên, phần nhiều thời gian em chỉ làm giờ hành chính, trừ những lúc chạy dự án thì sẽ cần tăng ca một chút anh ạ.



Em không phải mẫu người chỉ biết cắm đầu vào công việc đâu nha. Thời gian rảnh, em dành vào học tiếng Anh, tử vi, tarot và đọc sách. Bên cạnh công việc văn phòng thì em cũng là một tarot reader. Em trân trọng công việc này lắm, nhờ đó mà em hiểu được nhiều điều xung quanh mình. Chính những điều đó giúp em trân trọng cuộc sống này hơn, sống có niềm tin và dũng cảm hơn. Sẽ khá thú vị nếu anh cũng có quan tâm tới những bộ môn tâm linh huyền học, như vậy thì chúng mình sẽ có thêm chủ đề nói chuyện đó nha.



Cuối tuần, nếu không đi cà phê cùng bạn bè, em thường tìm đến những ngôi chùa yên tĩnh. Với em, đi lễ chùa không chỉ là chốn tâm linh mà còn là nơi để tìm lại sự bình an, buông bỏ những muộn phiền. Em tin vào nhân quả và những điều thiện lành. Có lẽ vì vậy mà em luôn mong tìm được một người chân thành, giản dị để cùng chia sẻ những giá trị sống tích cực và đơn giản.



Gia đình em bình thường thôi, bố mẹ đều đã về hưu nên các cụ có nhiều thời gian chăm sóc gia đình và sức khỏe bản thân. Từ nhỏ, bố mẹ đã dạy em: "Sống tử tế, chân thành, không thẹn với lòng". Giữa cuộc sống xô bồ này, để giữ sự tử tế và liêm khiết thật quá đỗi khó khăn nhưng em vẫn luôn cố gắng, ít nhất là sống không phải cảm thấy tội lỗi và luôn ngẩng cao đầu. Cũng chính vì lẽ đó, em mong anh là một người chăm chỉ, chân thật, tử tế và có trách nhiệm.



Về ngoại hình, em cao 1m60, nặng 50 kg, dáng người cân đối, tóc màu nâu ánh vàng dài ngang vai. Em không có hình xăm trên người đâu nhé, mặc dù dáng vẻ bên ngoài em hơi cá tính một chút nhưng tính cách cốt lõi của em lại một kiểu "phụ nữ truyền thống". À đây là nhận xét của bạn bè xung quanh và mấy đứa em đồng nghiệp làm cùng.



Em không đặt nặng về ngoại hình ở đối phương, chỉ cần anh cao 1m6 trở lên, dáng người cân đối một chút, sức khỏe bình thường là được anh nhé. Một điều quan trọng là em chưa từng kết hôn, không có em bé anh ạ nên em cũng mong là anh cũng chưa từng lập gia đình.



Ngoài ra, em mong anh đang sống và làm việc tại Hà Nội hoặc các khu vực lân cận như: Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh, Ba Vì, Hoài Đức, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Chương Mỹ. Không phải em khó tính đâu nhé mà vì em muốn tìm người ở gần, nếu có cơ hội phát triển sâu sắc về sau thì cả hai có thể qua lại gia đình hai bên thuận lợi hơn, đặc biệt là chăm sóc bố mẹ hai gia đình.



Nếu anh thấy mình phù hợp, đừng ngần ngại gửi lại một lời chào nhé. Em tin sâu vào duyên phận và nhân quả của mỗi con người. Đủ duyên sẽ gặp, đủ phận sẽ cùng đồng hành. Chào anh và hẹn gặp lại!

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ