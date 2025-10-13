Mong anh cao hơn em, hiền lành

Chiều thứ sáu cuối tuần, ngồi thơ thẩn cùng những con số, tự nhiên em bất chợt suy nghĩ: "Hay là viết bài tìm người đồng hành cùng mình nhỉ?".

Em - người con gái miền Trung, tính cách khá tự lập và đôi khi được anh trai bảo là hơi cứng đầu một tí. Cao vừa đủ, 1m60, nặng 50 kg, nhan sắc bình thường, đôi lúc nội tâm, đôi khi nhõng nhẽo.

Em tự nhận thấy mình khá coi trọng hôn nhân, do đó muốn tìm anh, người sẽ đồng hành cùng em đến cuối đời. Em nghĩ anh và em đều không muốn một tình yêu, một gia đình phải đứt gánh giữa đường. Vì vậy, việc đồng điệu, san sẻ công việc nhà, nhường nhịn nhau, chăm sóc nhau và khi có vấn đề thì cùng ngồi lại để giải quyết, nêu vấn đề thay vì im lặng sẽ tốt hơn cho tình yêu của chúng ta.

Em cảm thấy chúng ta đến với thế giới này là để khám phá, trải nghiệm, học hỏi; do đó, việc học suốt đời là cần thiết. Học ứng xử, học giao tiếp, học kiến thức, học yêu, học nhường nhịn nhau, học cách hưởng thụ cuộc sống, học cách đối diện với khó khăn. Và mục đích của tất cả những điều đó đều là để bản thân chúng ta được an yên hơn với cuộc sống này, với chính mình và với những người mình thương yêu.

Em mong anh sẽ cao hơn em, tính tình hiền lành, mục đích quen biết là tiến tới hôn nhân. Nếu anh quê ở miền Trung, từ Đà Nẵng vào Bình Thuận, càng tốt. Không biết sao nhưng em đã dần hiểu cảm giác của người lớn: luôn hướng về nguồn cội, về quê hương nên em cũng muốn gần quê nhà một chút.

Chắc hẳn đây cũng là nỗi lòng chung của những người con xa xứ - đi xa để tìm cơ hội học tập và làm việc, nhưng trái tim vẫn luôn đau đáu hướng về quê nhà, nơi năm nào cũng hứng chịu mưa lũ.

Chờ thư anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ