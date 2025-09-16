Mong anh bụng phẳng, cao, yêu thể thao và lớn tuổi hơn em

Em hy vọng anh sẽ là người đàn ông tốt bụng, biết sẻ chia, lắng nghe, biết lên kế hoạch, có những ước mơ.

Em định viết một bức thư thật cảm xúc, để anh có thể dễ dàng hình dung về con người và nội tâm của em, nhưng mà như thế sẽ rất dài. Em là một cô gái 27 tuổi, nhỏ nhắn (1m57), đáng yêu và có mái tóc đen ngang lưng. Em cũng là một cô gái rất tốt bụng và nhân hậu ạ. Em có nhiều thứ để yêu và để làm. Em có hai chú mèo xinh lắm. Em sinh ra ở Đắk Lắk nhưng đang sống một mình và làm việc ở Sài Gòn ạ.

Về anh nhé: Em thật sự không có những tiêu chuẩn gì cao, vì những điều em kể là những điều em có thể làm được. Em hy vọng anh sẽ là một người đàn ông tốt bụng, biết sẻ chia, lắng nghe, biết lên kế hoạch, có những ước mơ, sở thích cho riêng bản thân, nhẹ nhàng và yêu nấu ăn. Anh có thể đang ở Sài Gòn hoặc một nơi khác cũng được ạ. À, chỉ có một yêu cầu đặc biệt, em mong anh không bị bụng bự, cao, yêu thể thao và lớn tuổi hơn em (ai cũng có gu riêng của mình mà nhỉ).



Cuối năm nay, em dự định đi du lịch Hàn Quốc một mình vào mùa tuyết, mong là có anh, để chúng mình có thể nhấm nháp rượu gạo và ăn thịt nướng cùng nhau. Hoặc năm sau, nhiều năm sau nữa, sẽ cùng nhau đi đến những nơi thật xa, trải nghiệm những điều thật mới. Em tin rằng, bằng một cách nào đó, em, hay những bạn đọc bức thư này chắc chắn sẽ gặp được người phù hợp nhất. Em không biết, liệu một bức thư có thể giúp em tìm được anh không. Hy vọng, điều kỳ diệu sẽ xảy ra từ những khởi đầu nhỏ bé như là việc em đã lấy hết dũng khí để gửi nó cho tòa soạn.

