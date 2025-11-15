Mong anh biết yêu thương, quan tâm và bao dung

Hy vọng có người vừa hiểu, vừa thương, muốn cùng em đi qua những ngày dài phía trước bằng sự chân thành và dịu dàng nhất có thể.

Nhiều lúc em thầm nghĩ: "Thật sự chỉ mong trong những cơn nắng ngột ngạt còn sót lại sau cùng của mùa hạ sẽ gửi đến cho mình một chàng trai có đôi mắt hiền từ; để rồi bên giỏ cốm xanh và cốc trà chanh chiều, chúng mình cùng ngồi nghe lại những bản nhạc bất hủ. Miệng tỉ tê những điều chỉ hai đứa hiểu, để gió thu cuốn đi qua những góc phố, qua vỉa hè vẫn còn đọng hơi thở của phút giao mùa.

Cứ thế đến một ngày, cơn gió se lạnh vào tháng 11 hanh khô, biết đâu sẽ lại đưa đến bên đời, một người biết dang rộng vòng tay. Nép vào anh, cả thời không như ngưng lại, em sẽ chỉ còn nghe tiếng tim mình đập loạn, rộn ràng phía sau những lớp áo len dày thơm mùi vạt nắng heo may...".



Có những ngày như vậy, để mình biết say nhau, biết tương tư, và biết yêu như những người xa lạ lần đầu rung động. Nghĩ thôi đã thấy lòng dịu lại, phải không anh? Em năm nay 22 tuổi, đã tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế, đang làm công việc liên quan đến xuất nhập khẩu. Ở độ tuổi bắt đầu tự lập, thử sức với những điều mới mẻ, em muốn cho bản thân một cơ hội, để xem nếu giữa muôn người, có ai đó cùng mình đồng điệu về tâm hồn, liệu bánh xe duyên phận có khẽ xoay để đưa chúng ta đến gần nhau hơn không?



Nếu có, em mong anh sẽ là người biết yêu thương, quan tâm và bao dung. Một người không chỉ nắm tay em khi mọi chuyện suôn sẻ, mà còn ở bên khi em yếu lòng. Em cũng mong anh là người tích cực, cầu tiến và có mục tiêu riêng, vì em cũng nỗ lực từng ngày để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Em thích những câu chuyện về lịch sử, những buổi nói chuyện về các chủ đề thú vị hay chỉ đơn giản là cùng nhau đọc một cuốn sách hay, nghe một bản nhạc nhẹ giữa đêm muộn. Hy vọng đâu đó trong thế giới rộng lớn này, sẽ có một người vừa hiểu, vừa thương, muốn cùng em đi qua những ngày dài phía trước bằng sự chân thành và dịu dàng nhất có thể.

