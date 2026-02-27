Mong anh biết lắng nghe và sẵn sàng chia sẻ

Em là người khá điềm đạm, sống tình cảm nhưng không vội vàng, không hợp với những mối quan hệ hời hợt.

Em sinh năm 1995, hiện là nhân viên y tế và đang sống cùng gia đình tại Hà Nội. Công việc mỗi ngày giúp em rèn luyện sự cẩn thận, kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm. Khi được tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh khác nhau, em học cách lắng nghe nhiều hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn và giữ cho mình sự bình tĩnh trước mọi việc. Em trân trọng những điều giản dị như một ngày làm việc suôn sẻ, một bữa cơm đủ đầy và cảm giác bình an khi trở về nhà.



Em là người khá điềm đạm, sống tình cảm nhưng không vội vàng. Em không hợp với những mối quan hệ hời hợt. Khi đã tìm hiểu ai đó, em mong sự nghiêm túc và xác định lâu dài. Em tin rằng tình cảm bền vững không chỉ đến từ cảm xúc ban đầu mà còn từ cách hai người cư xử với nhau trong những ngày bình thường, thậm chí cả những lúc mệt mỏi hay bất đồng. Em không giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng luôn cố gắng thể hiện sự quan tâm qua hành động nhỏ và sự ổn định của mình.



Sau giờ làm, em thường dành thời gian nghỉ ngơi, nghe truyện audio hoặc những nội dung nhẹ nhàng để thư giãn. Em thích không gian yên tĩnh hơn những nơi quá ồn ào. Em không quá khéo bếp núc, chỉ nấu được vài món cơ bản. Có lẽ vì vậy mà em luôn dành sự trân trọng đặc biệt cho những người đàn ông yêu nghề bếp. Em nghĩ phía sau một người đứng bếp là sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và khả năng chăm sóc người khác theo cách rất ấm áp.



Em sinh thiếu tháng nên mắt trái hơi lác nhẹ. Đó là một đặc điểm nhỏ từ bé và không ảnh hưởng đến công việc hay cuộc sống hàng ngày. Em vẫn luôn tự tin là chính mình, bởi em tin điều giữ hai người ở lại lâu dài không nằm ở vẻ ngoài hoàn hảo mà ở sự chân thành và cách sống.



Về người bạn đời phù hợp, em mong anh là đầu bếp, bằng tuổi hoặc hơn em, có sự chín chắn và ổn định trong suy nghĩ. Em trân trọng một người đàn ông yêu nghề, có trách nhiệm với công việc và không ngừng cố gắng phát triển bản thân. Nghề bếp nhiều áp lực và vất vả, nên em càng quý sự bền bỉ và đam mê. Em tin rằng người nghiêm túc với công việc cũng sẽ nghiêm túc trong tình cảm.



Em hy vọng anh là người biết lắng nghe và sẵn sàng chia sẻ. Khi có vấn đề, hai người có thể bình tĩnh ngồi lại nói chuyện, cùng tìm cách giải quyết thay vì né tránh hay nóng nảy. Em đề cao sự tôn trọng lẫn nhau và mong anh cũng là người coi trọng gia đình. Với em, gia đình là nền tảng quan trọng nhất để xây dựng một cuộc sống lâu dài và ổn định.



Vì em đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, mong anh ở Hà Nội hoặc các khu vực gần Hà Nội để thuận tiện cho việc tìm hiểu và đồng hành. Em tin rằng khi khoảng cách không quá xa, hai người sẽ có nhiều cơ hội chia sẻ đời sống thường ngày, cùng nhau vượt qua áp lực công việc và chăm sóc hai bên gia đình. Em không tìm kiếm điều gì quá lớn lao. Chỉ mong có một người đủ chân thành để cùng nhau đi qua những ngày bình thường: một bữa cơm ấm áp, một câu chuyện nhỏ cuối ngày, hay đơn giản là sự hiện diện khiến mình cảm thấy yên tâm và được thấu hiểu.



Nếu anh cũng tìm một mối quan hệ nghiêm túc và sẵn sàng cho tương lai lâu dài, em rất mong được bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện giản dị nhưng chân thành.

