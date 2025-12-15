Mong anh bao dung và kiên nhẫn với em

Yêu cầu của em là công việc, sự nghiệp anh phải vững, là người có tư duy cầu tiến và luôn cố gắng.

Chào anh! Em là người con gái Sài Gòn đã tìm anh rất lâu giữa dòng đời tấp nập. Phải chăng anh giận em quá vô tâm, mải mê công việc nên mới không muốn gặp em? Hôm nay Sài Gòn bước vào những ngày cuối năm, em thèm cảm giác được ngồi bên anh bình yên ngắm dòng đời tấp nập. Em sinh đầu 9x, đã qua tuổi 30. Nhiều người sẽ thích tuổi trẻ đôi mươi đầy nhiệt huyết nhưng khá lạ đời là em lại cực kỳ thích những năm 30, tuổi đánh dấu sự trưởng thành. Dạo này em hay nhận ra khá nhiều điều mà tuổi 20 em không thấy. Em học được cách bình tĩnh, sống tự tại và yên bình hơn, và cũng không còn sợ nhiều thứ như lúc trước nữa.

Nếu anh thích một cô gái sống giản dị và bình yên thì em mong anh đến tìm em nhé. Anh yên tâm là em có nền tảng giáo dục tốt, có công việc và kinh tế ổn định, và không lo em "xấu" lắm đâu nhé. Vì mọi thứ ở em tương đối ổn nên nhiều người cũng hay thắc mắc sao em vẫn chưa lập gia đình, nhưng đâu biết lỗi do anh đó. Anh không xuất hiện thì em biết lấy ai. Vậy nên, mong anh nhanh đến cùng những yêu thương chân thành. Yêu cầu của em là công việc, sự nghiệp anh phải vững, là người có tư duy cầu tiến và luôn cố gắng vì cuộc đời đâu phải lúc nào cũng thuận lợi. Bên cạnh đó, hy vọng anh là người thích đọc, thích học hỏi để thấy còn có quá nhiều điều mình chưa biết, từ đó mà cũng sống điềm đạm, khiêm tốn và chừng mực.

Em là kiểu "mưa dầm thấm lâu" nên khi mới quen em mong anh bao dung và kiên nhẫn một chút để hiểu em. Vì em không phải là người dễ chia sẻ những điều riêng tư hay bộc lộ cảm xúc và những dự định cá nhân với người chưa đủ thân, nên lỡ em có lạnh lùng xa cách thì cũng đừng lấy đó mà đánh giá em anh nhé. Biết đâu hai ta lại bỏ lỡ nhau trong đời.

