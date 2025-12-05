Mong anh bản lĩnh, trầm ổn, chân thành

Em hiền lành, hòa đồng và dịu dàng ở bên ngoài; nhưng bên trong có phần hướng nội, suy nghĩ nhiều, nghiêm khắc.

Hà Nội đã vào đông, những cơn gió rét thổi qua khiến em như muốn sống chậm lại và cảm nhận rõ hơn về những mong muốn của mình. Anh có yêu thích việc đặt được những mục tiêu riêng cho bản thân và hoàn thành nó không? Anh có hướng đến lối sống sau những giờ làm việc căng thẳng, sẽ được về với gia đình, sẽ có người quan trọng sẻ chia những điều nhỏ bé nhưng rất ý nghĩa không? Ví dụ như là: "Hôm nay của anh như thế nào", "Hôm nay của em ra sao". Quan trọng hơn hết, anh có hướng đến mối quan hệ tình cảm tiến triển từ từ mang thiên hướng bền vững, chắc chắn và trân trọng nhau không? Nếu câu trả lời là có, em mong giữa chúng ta sẽ có duyên gặp nhau và việc còn lại sẽ để thuận duyên anh nhé. Em rất sẵn lòng.



Em sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, sinh vào mùa thu năm 2002, một mùa đẹp nhất trong năm (với riêng em là vậy). Em được mọi người nhận xét là hiền lành, hòa đồng và dịu dàng ở bên ngoài; nhưng bên trong em có phần hướng nội, suy nghĩ nhiều, nghiêm khắc. Em không giỏi nói những lời hoa mỹ để lấy lòng người khác, em luôn cố gắng hoàn thành những trách nhiệm của mình bằng hành động. Em đang là một chuyên viên nhân sự, nhưng cũng không vì thế mà cho mình an phận thủ thường. Em thích học tập, thích sự phát triển bản thân trong mọi khía cạnh. Cũng có những lúc, em tập trung công việc đến mức thi thoảng quên ăn, quên ngủ. Hiện tại, em ấp ủ những dự định về học tập và công việc để vững vàng hơn trong tương lai. Tuy chưa phải gọi là thành công rực rỡ, đao to búa lớn nhưng em nhận thấy rằng mình đang tốt dần lên và sự cố gắng kiên trì, bền bỉ của mình đang cải thiện từng ngày.



Em cũng chia sẻ một chút là bản thân thuộc típ người con gái đầy đặn, cao 1m55 và cân nặng chắc cũng tầm cỡ 58 kg. Em rất thích nghe nhạc, xem phim và đi dạo ngắm cảnh. Ngoài ra, em có một chút khó tính và cẩn trọng trong mọi chuyện, nên có thể em sẽ hơi chậm một chút xíu. Em cũng thích chiêm tinh học, tử vi nên hay được mọi người đánh giá là "suy nghĩ già dặn hơn so với tuổi". Em coi những sở thích đó là mình tìm hiểu trước cuộc đời, chứ không để nó chi phối mình. Mình thích những thứ liên quan đến tâm linh để hiểu ý nghĩa về cuộc sống, xem mình thiếu gì, cần cải thiện những gì và cố gắng ở điểm gì, chứ em không buồn rầu hay để những lời nói của người khác làm nhụt ý chí chiến đấu của mình.



Em cũng hy vọng rằng anh là một chàng trai cao tầm 1m7 hoặc hơn chút cũng được. Mong anh là một người bản lĩnh, trưởng thành, trầm ổn, chân thành trong chuyện tình cảm, cách sống. Em hy vọng, nếu có duyên em sẽ là hậu phương vững chắc, đáng tin cậy phía sau anh. Em cũng mong là anh có thể ôm em và bảo vệ em những lúc em yếu lòng. Về chuyện tình cảm thời điểm hiện tại, em mong rằng chúng ta sẽ từ từ quen biết, từ từ tìm hiểu, từ từ làm bạn và nếu có duyên sẽ đến với nhau anh nhé. Về tương lai lâu dài, hãy để nhân duyên sắp đặt. Ta cũng cần thời gian để tình cảm chín muồi và cũng có sự vững vàng từ cả hai phía, lúc đó là thời điểm thích hợp nhất. Chúng ta sẽ đủ trưởng thành, đủ dũng cảm để biết mình muốn gì, đủ dũng cảm để xây dựng tình cảm một cách bền vững và lành mạnh cho cả hai.



Đến đây thì thư đã dài rồi, cám ơn anh và độc giả VnExpress đã đọc lá thư này. Nếu anh thấy phù hợp, em mong nhận được thư hồi âm từ anh. Nếu nhân duyên đã đến, em sẽ trân trọng thứ tình cảm ấy bằng sự chân thật từ trong tim mình và em mong người cũng như vậy.

