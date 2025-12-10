Mong anh ấm áp, tinh tế và yêu thương gia đình

Em từng là cô gái bị động trong tình yêu và luôn chờ tình yêu tự đến với mình.

Chào anh, một người lạ, hy vọng có thể thành người quen. Em xin phép giới thiệu về bản thân một chút: Em sinh ra, lớn lên và đang làm tại một ngân hàng nước ngoài tại Hà Nội. Cuộc sống vội vã và công việc bận rộn khiến em dành ít thời gian cho bản thân và cho tình yêu. Em từng là cô gái bị động trong tình yêu và luôn chờ tình yêu tự đến với mình. Tuy nhiên có thể em là cô gái chưa may mắn khi chưa tìm được mảnh ghép thực sự phù hợp với mình.

Em thích đọc sách, thích đi du lịch và đặc biệt thích nghe những câu chuyện từ mọi người. Ngoài ra em còn rất yêu thích ngoại ngữ và trẻ con. Em muốn sau này khi chán công việc bận rộn tại ngân hàng rồi có thể mở lớp dạy ngoại ngữ cho trẻ em. Em luôn tin rằng mỗi một người chúng ta gặp đều là duyên và là một mảnh ghép trong cuộc đời của chúng ta. Không ít thì nhiều chúng ta có thể học hỏi từ những người chúng ta gặp nên, nếu có duyên em mong rằng chúng ta có thể nói chuyện, chia sẻ cùng nhau. Mong anh sẽ là người ấm áp, tinh tế và yêu thương gia đình.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ