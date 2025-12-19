Mondelez Kinh Đô thúc đẩy chiến lược tăng trưởng tại Việt Nam

Mondelez Kinh Đô xây dựng chiến lược tăng trưởng dài hạn dựa trên đổi mới, nâng cao năng lực tổ chức, và thúc đẩy phát triển bền vững, trong bối cảnh thị trường biến đổi nhanh chóng.

Nhiều nghiên cứu thị trường cho thấy, Việt Nam là một trong những thị trường năng động nhất khu vực về đổi mới sản phẩm. Với nhóm sản phẩm thực phẩm - tiêu dùng, người tiêu dùng Việt không chỉ quan tâm đến hương vị mà ngày càng chú ý đến kết cấu, bao bì và câu chuyện thương hiệu. Theo Mondelez Kinh Đô, chính tốc độ thay đổi của thị trường và hành vi tiêu dùng đa dạng là động lực để doanh nghiệp này nâng tầm danh mục kết hợp giữa các thương hiệu toàn cầu danh tiếng như Oreo, LU, Cadbury Dairy Milk cùng những thương hiệu Việt biểu tượng như Kinh Đô, Solite, Cosy...

Ông Vaibhav Bhanchawat, Tổng giám đốc Mondelez Kinh Đô cho biết, lợi thế của công ty nằm ở khả năng kết hợp năng lực quốc tế với sự thấu hiểu văn hóa địa phương - nền tảng cho cả đổi mới sản phẩm lẫn cách tiếp cận người tiêu dùng. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp liên tục thúc đẩy đổi mới trong phát triển thị trường và mô hình phân phối, với mạng lưới điểm bán bao phủ toàn quốc, giúp công ty tăng tốc độ đưa các cải tiến ra thị trường.

Ông Vaibhav Bhanchawat, Tổng giám đốc Mondelez Kinh Đô. Ảnh: Mondelez Kinh Đô

Để các đổi mới bám sát nhu cầu thực tế, Mondelez Kinh Đô liên tục đầu tư vào việc nghiên cứu hành vi và thói quen ăn nhẹ của người tiêu dùng Việt. Năm nay, lần đầu tiên doanh nghiệp công bố báo cáo "Xu hướng ăn nhẹ của người tiêu dùng Việt Nam - State of Snacking Report 2024". "Báo cáo là nguồn dữ liệu quan trọng, thúc đẩy chúng tôi phát triển các sáng kiến lấy người tiêu dùng làm trung tâm xuyên suốt chuỗi giá trị", ông Vaibhav Bhanchawat cho biết.

Song song đó, doanh nghiệp còn củng cố năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D). Đơn cử, Mondelēz International đã đầu tư xây dựng trung tâm R&D khu vực tại Singapore, đóng vai trò then chốt trong việc chuyển hóa các nghiên cứu về hành vi tiêu dùng thành các đổi mới phù hợp với thị trường Việt Nam.

Bên cạnh lợi thế đến từ danh mục sản phẩm và khả năng thấu hiểu - đổi mới - tiếp cận, chiến lược tăng trưởng của Mondelez Kinh Đô tiếp tục được nâng đỡ bởi trụ cột nội lực: con người.

Trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, khả năng thực thi và thích ứng của đội ngũ có ảnh hưởng lớn đến sự tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp. Nắm bắt tầm quan trọng của sức mạnh nội lực, Mondelez Kinh Đô đặt con người và văn hóa làm trung tâm trong mọi quyết định phát triển.

Mondelez Kinh Đô đặt con người và văn hóa làm trung tâm trong mọi quyết định phát triển. Ảnh: Mondelez Kinh Đô

Ông Vaibhav Bhanchawat đặc biệt đánh giá cao chất lượng nhân lực Việt Nam ở tư duy giải quyết vấn đề và tinh thần bền bỉ: "Trong nhiều năm gắn bó cùng Việt Nam, tôi chưa từng thấy đội ngũ rơi vào tình huống 'không thể giải quyết'. Người Việt Nam rất kiên cường và luôn tìm ra giải pháp, bất kể bối cảnh khó khăn hay thuận lợi. Đây là phẩm chất nổi bật tạo nên khác biệt của nhân tài Việt".

Với giá trị cốt lõi "Phát triển mỗi ngày", chiến lược phát triển con người của doanh nghiệp được thiết kế dựa trên 4 hướng chính: nâng cao năng lực cho tương lai, xây dựng đội ngũ đa dạng và vững vàng, nuôi dưỡng văn hóa gắn kết nhưng linh hoạt, và gắn phát triển nhân sự với định hướng bền vững của công ty.

Năm 2025, công ty tiếp tục được tổ chức HR Asia vinh danh là một trong những nơi làm việc tốt nhất châu Á với các hạng mục "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" và "Doanh nghiệp chăm sóc nhân viên tốt nhất".

Đội ngũ Mondelez Kinh Đô tại HR Asia Awards 2025. Ảnh: Mondelez Kinh Đô

Khi nội lực được củng cố, tầm nhìn phát triển bền vững giúp chiến lược tăng trưởng của Mondelez Kinh Đô có chiều sâu dài hạn hơn. Doanh nghiệp đã đầu tư mạnh vào các giải pháp giảm phát thải, tối ưu hóa sử dụng năng lượng và áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn.

Doanh nghiệp đạt mục tiêu 100% bao bì có khả năng tái chế, mở rộng hợp tác với các đối tác thu gom - tái chế. Công ty cũng chuyển dịch sang sử dụng các nguồn nguyên liệu bền vững và nỗ lực triển khai các chương trình nhằm tạo ra ảnh hưởng tích cực lên cộng đồng. Tất cả nhằm hướng đến một mô hình tăng trưởng gắn liền với trách nhiệm môi trường - xã hội lâu dài.

Theo lãnh đạo Mondelez Kinh Đô, cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh trong hiện tại, mà còn xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Với lợi thế về danh mục sản phẩm, năng lực đổi mới, chiến lược lấy con người làm trung tâm và các sáng kiến môi trường, xã hội, Mondelez Kinh Đô đang củng cố mô hình tăng trưởng dài hạn tại Việt Nam, vừa mang lại những sản phẩm phù hợp cho người tiêu dùng, vừa lan tỏa các giá trị bền vững.

(Nguồn: Mondelez Kinh Đô)