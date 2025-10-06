Món xôi tôm cho ngày mưa bão

Chuẩn bị gạo nếp: Chọn nếp nương hoặc nếp cái hoa vàng đồ xôi sẽ căng bóng, dẻo thơm. Gạo nếp vo sạch, ngâm nước lạnh để ngậm no nước khi đồ xôi dẻo mềm hơn. Tùy theo từng loại gạo nếp mà thời gian ngâm khác nhau, với gạo nếp cái hoa vàng thường 6 - 8 giờ, gạo nếp nương đồng bào dân tộc mùa mới chỉ 3 - 4 giờ là được. Khi ngâm cho chút muối hạt để hạn chế gạo ngâm lâu bị chua. Sau khi ngâm, tráng rửa nhẹ rồi để ráo nước, thêm chút muối hạt xóc đều cho đượm gạo.

Chuẩn bị các nguyên liệu khác: Tôm khô ngâm nước ấm 8-10 phút cho mềm. Vớt ra, để ráo, cho vào cối giã hoặc máy xay nhỏ. Phần nước ngâm tôm giữ lại, lọc cặn để dùng nấu canh thêm vị ngọt tự nhiên. Hành khô bóc vỏ, thái lát mỏng. Hành lá rửa sạch, thái nhỏ.

Sao tôm: Phi thơm hành khô với chút mỡ lợn cho thơm, cho tôm đã xay hoặc giã nhỏ vào đảo đều, nêm chút mắm, muối cho đậm vị. Khi tôm khô ráo, bông sợi là được.

Đồ xôi lửa 1: Đun sôi khoảng 1/3 lượng nước trong chõ, lót khăn xô rồi nhẹ nhàng bốc gạo nếp vào dàn đều ra, chọc mấy lỗ to cho thoát nhiệt, thông khí rồi đậy vải màn hoặc khăn xô phủ kín để nước không chảy xuống làm nhão xôi khi đồ. Thỉnh thoảng mở nắp ra ngoài để chảy bớt phần hơi nước bốc lên, xới cho xôi chín đều. Sau khoảng 35 - 40 phút xôi chín 80% , lấy ra tãi mẹt, hong cho nguội. Việc này giúp hạt xôi hồi lại, khi đồ tiếp lửa 2 sẽ dẻo mềm dù để lâu.

Đồ xôi lửa 2: Trước khi ăn đồ xôi lửa 2, vẩy chút nước lạnh (với trường xôi lửa 1 để nguội), đánh xôi tơi ra. Cho chút mỡ gà hoặc mỡ lợn trộn đều và tiếp tục đồ thêm vài phút. Khi hạt xôi mềm dẻo thì cho 1/2 lượng tôm vào đảo đều rồi tiếp tục đồ khoảng 8 – 10 phút. Lúc này hạt xôi hút đẫy nước trở nên dẻo căng, quyện vị ngọt tự nhiên từ tôm, hương thơm toả ra hấp dẫn. Đơm xôi ra đĩa, rắc chút mỡ hành và tôm lên trên rồi thưởng thức nóng.

Yêu cầu thành phẩm: Xôi tôm có vị ngọt béo đặc trưng của tôm khô quyện hạt nếp dẻo mềm, thơm mùi mỡ hành. Món này tiện lợi, đủ chất dinh dưỡng dùng ăn sáng hay gói đi xa đều chắc dạ.