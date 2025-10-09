Châu chấu rang lá chanh theo lối xưa

Sơ chế châu chấu: Theo kinh nghiệm dân gian, sơ chế châu chấu thường làm theo ba bước. Trước hết, rửa sạch châu chấu rồi thả vào nồi nước sôi có chút muối, luộc sơ cho châu chấu săn lại và bớt mùi hăng. Tiếp đến “cấu đầu rút ruột” để loại bỏ bọng phân, đồng thời cắt chân cứng để khi ăn không bị hóc. Cuối cùng ngâm qua với nước muối loãng vài phút rồi rửa lại cho sạch, để ráo nước mới đem rang.

Chuẩn bị gia vị: Hành khô bóc vỏ, thái lát mỏng. Lá chanh chọn lá bánh tẻ, hơi hanh vàng, rửa sạch, thái nhỏ.Ớt bỏ hạt, thái lát. Các gia vị quen thuộc gồm muối hạt, nước mắm truyền thống. Món châu chấu rang ngon nhất khi dùng mỡ lợn, bởi làm dậy mùi đặc trưng tăng độ béo thơm cho châu chấu.

Chuẩn bị nước cà muối chua: Theo kinh nghiệm dân gian, khi rang châu chấu hoặc nhộng tằm nên cho chút nước cà muối. Vị chua dịu và mặn từ nước dưa cà lên men không chỉ làm giảm mùi tanh mà còn giúp món ăn đậm vị, hạn chế dị ứng. Chú ý nên dùng nước cà tự muối lên men tự nhiên, không quá chua và còn trong, thơm mùi riềng tỏi.

Rang châu chấu: Phi thơm hành khô với mỡ lợn, cho châu chấu vào đảo đều tay ở lửa vừa nhỏ để mỡ quyện đều các mặt. Khi châu chấu chuyển sang màu vàng nâu, bắt đầu giòn, thêm nước cà muối chua, chút muối và nước mắm. Tiếp tục rang nhỏ lửa để châu chấu khô dần, giòn mà không bị cháy. Khi châu chấu gần chín, rắc lá chanh thái chỉ vào, đảo nhanh tay rồi tắt bếp.

Yêu cầu thành phẩm: Châu chấu giòn rụm, vị mằn mặn, thoảng mùi lá chanh, chút the cay từ ớt, hạt tiêu đem lại hương vị dân dã, gợi nhớ những ngày mùa gặt ở thôn quê xưa.