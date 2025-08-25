'Món quà vô giá' hồi sinh người đàn ông suy tim giai đoạn cuối

Hà NộiNgười đàn ông 60 tuổi suy tim giai đoạn cuối, nguy cơ tử vong cao, vừa được các bác sĩ ghép tim cứu sống từ tạng hiến người cho chết não.

Ngày 24/8, Đại tá Ngô Vi Hải, Chủ nhiệm khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết bệnh nhân mắc đái tháo đường type 2, được chẩn đoán bệnh cơ tim thể giãn, suy tim giai đoạn cuối, đã có nhiều cơn rung thất, phải cấy máy phá rung, nguy cơ tử vong cao.

"Bệnh nhân có chỉ định ghép tim tuyệt đối", bác sĩ Hải nói, thêm rằng bệnh nhân đã phải duy trì vào thuốc, máy móc rất lâu để chờ đợi tim ghép.

Chiều 20/8, nơi này nhận được thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia về trường hợp hiến tim tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, là người đàn ông 33 tuổi, chẩn đoán chết não do chấn thương sọ não. Chiếc xe cấp cứu chở theo quả tim hiến cùng sự hỗ trợ của các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã cập bến Bệnh viện 108 để hồi sinh cuộc đời mới.

Nhờ chuẩn bị kỹ, ca ghép thành công, nhịp tim đầu tiên đập trong lồng ngực bệnh nhân vào chiều 21/8. Sau ghép, người bệnh được chăm sóc theo chế độ đặc biệt.

Hiện người đàn ông tỉnh táo, tự thở tốt, huyết động ổn định không cần thuốc trợ tim hay vận mạch. Siêu âm tim kiểm tra cho thấy hình thái và chức năng co bóp của tim ghép tốt.

Các bác sĩ xử lý tim ghép cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Đây là ca ghép tim thứ 5 của Bệnh viện 108, tất cả ca ghép trước đều có kết quả tốt, các bệnh nhân đã quay trở về cuộc sống và công việc bình thường. Hiện, nơi này có chương trình quản lý suy tim hoàn chỉnh, theo đó bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối có chỉ định ghép tim hoặc tim nhân tạo bán phần sẽ được đăng ký vào danh sách chờ ghép một cách kịp thời.

"Sự tổ chức đồng bộ này chính là tiền đề cho việc phát triển một cách nhanh chóng và vững chắc chương trình ghép tim nhân tạo bán phần cũng như ghép tim từ người hiến chết não tại bệnh viện", Thượng tá Ngô Tuấn Anh, Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Tim mạch, cho biết.

Ghép tạng là phương pháp điều trị cuối cùng đối với người mắc bệnh hiểm nghèo do mô tạng bị suy giảm chức năng và không hồi phục như suy thận mạn, gan, tim, tủy, hỏng giác mạc...

Tính đến nay, sau 33 năm ghép tạng và 15 năm lấy tạng từ người cho chết não, các bệnh viện cả nước đã thực hiện hơn 9.000 ca ghép. Trong đó, hơn 90 ca ghép tim thành công. Hiện, khoảng 4.000 người trong danh sách chờ ghép, chủ yếu là bệnh nhân chờ ghép thận và gan.

Lê Nga