Món quà người chồng quá cố dành cho vợ

PhilippinesNgười đàn ông viết một email hẹn 10 tháng sau gửi cho con gái, nhờ tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày cưới, đặt hoa tặng vợ vào sinh nhật, Valentine... hàng năm.

Ba tuần trước, Alyssa Mendoza nhận được email của bố - người đã qua đời 10 tháng trước. Bức thư đến lúc 3h sáng, Alyssa sợ không dám mở. Mãi 2 ngày sau cô mới lấy can đảm đọc bức thư. Và lúc đó cô khóc. "Tôi nhận ra bố yêu mẹ nhường nào", cô nói.

Trong thư bố cô nhờ con gái chuẩn bị lễ kỷ niệm 25 năm ngày cưới cho ông và vợ. "Alyssa, làm theo hướng dẫn của bố trong email này một cách đầy đủ và cẩn thận. Thư này đến con trong trường hợp bố gặp bất trắc gì đó, hoặc tệ hơn bố chết. Bố hi vọng con không nhận được thư".

Mẹ của Alyssa bất ngờ trước món quà chồng tặng vào kỷ niệm 25 năm ngày cưới hôm 10/6. Ảnh: Metro.

Alyssa làm theo kế hoạch của bố, trang trí nhà cửa với hoa tươi, bóng bay, đồ ăn và tài trợ cho chuyến đi đến tiệm làm đẹp để mẹ có thể làm bất cứ gì vào cuối tuần đó. Ông thậm chí còn đưa ra hướng dẫn đối phó với phản ứng khác nhau của vợ.

Cuối thư, ông viết: "Đừng làm gì ngốc nhé. Cảm ơn con. Yêu con".

Alyssa đã bí mật trang trí nhà khi mẹ cô đi ngủ, từ 23h đến 5h30' sáng hôm sau. Căn phòng đầy bóng bay, những bức ảnh gia đình, ảnh vợ chồng bao năm qua được treo lên. Mẹ cô thức dậy trong sự ngạc nhiên. Bà đi qua những bức ảnh thân thương, nước mắt không ngừng rơi, trong nền nhạc bài All Of Me của John Legend.

Bà cũng nhận được một bó hoa xen lẫn màu hồng và trắng. Sự kết hợp của hai màu này là ngôn ngữ tình yêu của họ. Thời trẻ, mẹ của Alyssa có hai người đàn ông theo đuổi. Bà tự nhủ với lòng, người nào tặng mình bó hoa hồng và trắng sẽ yêu người đó. Bố cô là người định mệnh ấy.

Bố của Alyssa cũng đã đặt loài hoa này tặng cho vợ vào các dịp sinh nhật (19/8), kỷ niệm ngày cười (10/6) và Valentine từ nay cho tới khi bà nhắm mắt.

"Mẹ tôi khóc vì nhớ bố, nhưng bà cũng khóc vì hạnh phúc trước mọi thứ bố đã lên kế hoạch", cô viết.

Trong bài chia sẻ trên mạng, cô viết: "Đáng lẽ bố mẹ phải kỷ niệm ngày cưới bạc cùng nhau nhưng Chúa đã có kế hoạch khác. Nhưng ngay cả khi họ không bên nhau, cha không còn nữa, ông vẫn gây bất ngờ và mang hạnh phúc cho mẹ. Thậm chí cái chết cũng không thể ngăn bố tôi yêu mẹ".

Bảo Nhiên (Theo Metro)