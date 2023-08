Món quà giúp bảo vệ bàn tay mẹ trong mùa Vu Lan

Loại bột giặt 0% chất tẩy có thể góp phần bảo vệ da tay mẹ khi giặt giũ đồng thời thể hiện sự quan tâm của con cái đối với mẹ từ những chi tiết rất nhỏ.

Những người phụ nữ Việt Nam dù bộn bề trăm công nghìn việc vẫn không vơi bớt sự chăm sóc gia đình, con cái. Đơn cử như việc máy giặt dù đã được sử dụng rộng rãi tại các hộ gia đình nhưng nhiều người mẹ vẫn cần mẫn giặt tay từng chiếc áo quần dính bẩn đặc biệt hay bộ đồ đắt tiền của cả nhà. Vì bà biết rằng máy giặt chẳng giặt sạch vết bẩn cứng đầu, vết bẩn ở những nơi khó giặt sạch như cổ áo, cổ tay. Đôi khi mải miết với những công việc không tên trong gia đình, người phụ nữ quên đi thời gian chăm sóc bản thân nói chung và bảo vệ đôi bàn tay mình nói riêng. Trong khi đó, sợ phiền con cái, nhiều người lại không sẵn sàng nhận sự chia sẻ, chăm sóc từ con hàng ngày.

Những hành động nhỏ thể hiện sự quan tâm đến cha mẹ chính là món quà quý giá gửi đến bậc sinh thành nhân dịp lễ Vu Lan. Ảnh: Bigstock

Vì vậy, Vu Lan là dịp để con cái thoải mái thể hiện lòng biết ơn tới cha mẹ bằng những việc làm thiết thực. Các chuyên gia tâm lý cho biết, đối với phần đông cha mẹ, món quà Vu Lan ý nghĩa nhất mà họ muốn nhận từ con thực ra chỉ đơn giản là hành động bày tỏ sự quan tâm như phụ mẹ làm việc nhà trong những ngày nghỉ, hoặc lựa chọn những sản phẩm an toàn, hiệu quả để hỗ trợ mẹ trong công việc hàng ngày.

Thấu hiểu sự vất vả của những người mẹ trong công việc giặt giũ thường nhật, tập đoàn Unilever đã ra mắt bột giặt OMO 0% chất sử dụng công nghệ "Xoáy bẩn Xanh" xoáy bay 100% vết bẩn cứng đầu và mùi hôi trong một lần giặt, được Bệnh viện Da liễu Trung ương thử nghiệm và chứng nhận an toàn cho da tay. Nhờ đó, người giặt có thể an tâm hơn khi làm sạch quần áo gia đình, vừa an toàn cho người mặc, đồng thời lành cho da tay người giặt.

Với công nghệ "Xoáy bẩn Xanh", bột giặt OMO 0% chất tẩy giúp đánh bay vết bẩn cứng đầu và mùi mồ hôi sau 1 lần giặt mà vẫn an toàn cho đôi bàn tay người giặt và quần áo cả nhà. Ảnh: OMO

Bên cạnh đó với ba lựa chọn mùi hương, bột giặt OMO 0% chất tẩy sẽ giúp quần áo cả nhà thơm mát lâu dài. Bột giặt OMO Đỏ sạch bẩn sạch mùi hôi với hương thơm mát mang lại cảm giác sạch toàn diện. Bột giặt OMO Comfort Vàng hương tinh dầu thơm từ hoa nhài và gỗ đàn hương. Bột giặt OMO Comfort Hồng mang hương dịu mát bền lâu từ hoa hồng Pháp và phong lan.

Đại diện nhãn hàng chia sẻ, sản phẩm bột giặt OMO 0% chất tẩy cũng là lời cảm ơn của thương hiệu gửi đến những người mẹ Việt Nam, bao năm nay vẫn lựa chọn bột giặt OMO trong công việc giặt giũ mỗi ngày. Với mỗi người con, lựa chọn bột giặt OMO 0% chất tẩy dành tặng mẹ nhân dịp Vu Lan dù là một hành động nhỏ nhưng cũng đầy thiết thực, thể hiện sự quan tâm tới mẹ một cách tinh tế và thấu hiểu. Vì vô vàn đóng góp cho gia đình, mẹ xứng đáng có được những điều tốt nhất trong cuộc sống.

Truyền thống gia đình Việt Nam lấy chữ "hiếu" làm đầu, mỗi người con dù đi đâu cũng luôn hướng về gia đình, ghi nhớ công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Truyền thống ấy được gìn giữ trong mỗi nếp nhà, qua bao thế hệ vẫn vẹn nguyên. Để rồi tháng 7 âm lịch hàng năm được dành làm tháng Vu Lan báo hiếu, để người Việt bày tỏ lòng thành kính, tri ân đến bậc cha mẹ.

Diệp Anh