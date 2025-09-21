Món quà đứa con thất lạc 33 năm tặng mẹ ngày đoàn tụ

Trung QuốcNgày về với mẹ, anh Wang Xiaoju tặng bà 33 bao lì xì tượng trưng cho 33 năm xa cách, chìa khóa nhà và thẻ ngân hàng kèm lời hứa chăm sóc bà trọn đời.

Anh Wang kể, năm 1992, cha mất khi mẹ mang thai anh được 5 tháng. Bất chấp gia đình khuyên bỏ con để đi bước nữa, bà vẫn quyết giữ anh lại, để rồi bị người thân từ mặt, phải bế con đi làm thuê khắp nơi.

Thương cảm hoàn cảnh, một người hàng xóm đề nghị chăm sóc Wang, nhưng rồi đã bế anh đi biệt tích khi anh mới một tháng tuổi.

Vợ chồng Wang tổ chức buổi lễ đoàn tụ với mẹ đẻ, hôm 20/9. Ảnh: 163.com

Người mẹ tìm con nhiều năm không được. Sau này bà tái hôn và sinh thêm bốn con. Cuộc sống của bà vẫn chồng chất khó khăn. ''33 năm qua tôi sống trong day dứt, tự trách mình khiến con rơi vào cảnh bơ vơ'', mẹ anh Wang nói.

Năm đó, Wang được một gia đình ở Hà Nam nhận nuôi. Đứa trẻ bị người xung quanh kỳ thị, gọi là con hoang. Năm 12 tuổi, Wang bỏ học đi làm thuê. Năm 2015, anh đến Tứ Xuyên lập nghiệp, từng bước gây dựng doanh nghiệp. Sau 10 năm, Wang là chủ một công ty có khối tài sản hàng chục triệu USD.

Thành công không khỏa lấp nỗi khát khao được tìm về cội nguồn của Wang. Anh nhờ cảnh sát và tình nguyện viên ở Miên Dương, Tứ Xuyên hỗ trợ xét nghiệm ADN tìm cha mẹ ruột.

Tháng 7 năm nay, công an xác định mẹ ruột Wang sống ở TP Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam. Gặp mẹ, Wang mới biết sinh ra mình đã mất cha.

Ngày 19/9, anh lái xe về Vân Nam. Sáng 20/9, ngay khi nhìn thấy con trai từ xa, người mẹ bật khóc, ngã quỵ vì xúc động.

Không chỉ tổ chức lễ tri ân long trọng, Wang tuyên bố sẽ gánh vác trách nhiệm chăm lo cho mẹ và các em, để họ không còn vất vả. "Mẹ là bảo bối của con, từ nay sẽ luôn được ở bên con", anh quỳ gối nói, lau những giọt nước mắt tràn trên khuôn mặt mẹ.

Nhật Minh (Theo 163.com)