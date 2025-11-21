Món quà đặc biệt Tổng thống Trump tặng Ronaldo

MỹTổng thống Donald Trump tặng siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo chiếc chìa khóa vàng của Nhà Trắng do chính ông thiết kế, không phải ai cũng nhận được.

Ronaldo đến Washington DC cùng phái đoàn Arab Saudi do Thái tử Mohammed bin Salman dẫn đầu. Đây là lần đầu anh xuất hiện công khai tại Mỹ kể từ năm 2017, thời điểm một giáo viên Mỹ cáo buộc anh hiếp dâm. Ronaldo luôn phủ nhận và vụ kiện đã bị bác bỏ năm 2022 vì luật sư của bên tố cáo sử dụng tài liệu bị rò rỉ trái phép.

Ronaldo cầm chìa khóa vàng do Tổng thống Donald Trump tặng ở Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, Washington DC, Mỹ ngày 18/11/2025. Ảnh: Nhà Trắng

Tại Nhà Trắng, Ronaldo và vợ tương lai Georgina Rodriguez được ông Trump đón tiếp, dẫn đi tham quan Phòng Bầu dục và chụp ảnh cùng món quà. Một quan chức sau đó xác nhận với Daily Mail rằng đó là chìa khóa Nhà Trắng.

Chiếc chìa khóa này là quà tặng cá nhân của ông Trump, không theo thông lệ các đời tổng thống trước. Ông bắt đầu trao món quà này năm 2020, và người đầu tiên nhận được là Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Những người nổi tiếng khác từng được trao chìa khóa là tỷ phú Elon Musk và cựu Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso. Ronaldo là nhân vật thể thao đầu tiên nhận món quà này.

Trong một bức ảnh khác ở phòng Bầu dục, Ronaldo cầm mô hình máy bay ném bom tàng hình B-2, loại được ông Trump sử dụng trong chiến dịch tấn công cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6/2025. Một máy bay B-2 có giá khoảng 2 tỷ USD, và chiến dịch khi đó huy động 7 chiếc, thả bom xuyên boongke nặng 13 tấn, cùng 30 tên lửa Tomahawk nhằm vào các địa điểm Fordow, Natanz và Esfahan.

Sau buổi gặp, Tổng thống Trump viết trên Truth Social rằng Ronaldo là "một người tuyệt vời", kèm video AI ghi lại cảnh hai người chơi bóng trong Phòng Bầu dục.

Jared Kushner, con rể ông Trump, từng kể trong hồi ký năm 2022 rằng bố vợ anh tự thiết kế chìa khóa và dùng nó làm quà cho những vị khách đặc biệt. Trong chuyến thăm này, Ronaldo cũng dự tiệc chào mừng phái đoàn Arab Saudi tại Nhà Trắng, cùng những quan chức và doanh nhân nổi tiếng của hai nước.

Hoàng An (theo Daily Mail)