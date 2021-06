Món quà đặc biệt cho 'Ngày của cha' trong thời dịch

Nếu trước đây, anh Hoàng (quận Tân Bình, TP HCM), không để ý Ngày của cha thì năm nay, đây là dịp để anh tri ân đấng sinh thành.

Lý giải cho sự thay đổi này của mình, anh Hoàng cho biết, những ngày lễ quen thuộc dành cho mẹ như 8/3 hay 20/10 anh vẫn nhớ, nhưng tuyệt nhiên không quan tâm tới Ngày của cha vì cho rằng đàn ông thể hiện tình cảm "rất sến". Tuy nhiên, 2 năm dịch bệnh khiến công việc kinh doanh chững lại, cuộc sống cũng chậm theo, anh nhận ra nhiều điều trước đây chưa nghĩ đến.

"Vô tình đọc được ý nghĩa của Ngày của cha, tôi thấy rất xúc động. Trước cứ mải miết kiếm tiền, cả tháng mới thăm các cụ, nhưng dịch bệnh mới thấy cuộc sống ngắn ngủi, còn ba mẹ đã là may mắn. Tranh thủ được dịp nào báo hiếu cũng đều đáng quý", anh Hoàng chia sẻ thêm.

Ba anh Hoàng, năm nay 73 tuổi bị gai cột sống. Theo lời bác sĩ, ngoài việc dùng thuốc, chế độ ăn uống, và tập luyện, ông nên sử dụng loại nệm không quá cứng cũng không quá mềm để giữ độ cong tự nhiên của cột sống. "Tìm hiểu thấy nệm Kymdan đáp ứng được yêu cầu của bác sĩ nhưng cứ lần lựa mãi vì giá thành không rẻ nhưng dịp này tôi quyết định sẽ tặng ba. Tìm hiểu trên Fanpage hãng, tôi thấy Kymdan sẽ tổ chức chương trình đặc biệt 'Mừng Ngày của cha duy nhất vào ngày 20/6, mua nệm Kymdan Deluxe hoặc nệm Kymdan Massage được hưởng ưu đãi mua một tặng một'. Đọc thấy chương trình chỉ dành cho 50 người tiêu dùng mua đầu tiên trên web, tôi sẽ canh lúc mở bán (9h) để săn được ưu đãi vì tính ra rất có lợi vì ngoài món quà tặng cha, gia đình nhỏ của tôi cũng được hưởng sản phẩm nệm cao cấp", anh Hoàng nói.

Điều anh tâm đắc nữa khi mua nệm Kymdan còn vì đây là doanh nghiệp triển khai rất nhiều cách mua sắm ''không chạm mặt" (mua sắm an toàn tại nhà). Anh Hoàng cho biết App KYMDAN Store, mã QR code có hướng dẫn cụ thể chức năng sản phẩm, truy vết nguồn gốc, kênh online 24/7... trên các thiết bị di động với nhiều tiện ích. Điều này giúp khách hàng có thêm một trải nghiệm mua sắm hấp dẫn, dễ dàng, tiện lợi hơn, đặc biệt đảm bảo an toàn dịch bệnh khi hạn chế việc tiếp xúc, đi lại.

Giống anh Hoàng, chị Phương Mai (quận Thanh Xuân, Hà Nội), cũng lần đầu tặng quà nhân Ngày của cha. Vừa qua, chị Mai tình cờ biết được công thức tính thời gian còn có thể ở bên cha mẹ già như sau: Giả sử một người có thể về nhà với bố mẹ 7 ngày trong Tết Nguyên đán và dành nhiều nhất 11 giờ mỗi ngày để trò chuyện, gần gũi với họ. Nếu bố mẹ bây giờ 60 tuổi và họ sống đến 80 tuổi, chúng ta thực sự chỉ có thể ở bên họ 1.540 giờ nữa. Con số đó tương đương với 64 ngày mà thôi. Dù giả thuyết này chưa chính xác, nhưng con số 64 tượng trưng đó rất thực tế, cũng thể hiện sự khắc nghiệt của cuộc sống tác động đến quan hệ cha mẹ - con cái. "Cuộc sống hiện đại bận rộn khiến thời gian ở bên cha mẹ của những đứa con ngày càng ít đi và nhiều người đã phải hối hận vì không nhận ra điều này sớm hơn. Do đó, tôi sẽ tranh thủ mọi thời gian có thể để phụng dưỡng cha mẹ", chị Mai nói.

Biết đến nệm Kymdan từ lâu vì hàng loạt công dụng và lợi ích cho giấc ngủ, lại thêm nhiều khuyến mãi đặc biệt trong tháng 6, nên chị Mai sẽ mua tặng cha mẹ mình. Sản phẩm Kymdan Massage chị Mai chọn dịp này nếu nằm trong 50 người mua đầu tiên trên web sẽ được hưởng ưu đãi mua một tặng một, nếu không cũng được hưởng ưu đãi lớn với mức giảm giá 12% (trên giá niêm yết, tặng kèm bộ quà tặng 2 gối Kymdan PressureFree Air và bộ ga trải giường (bedsheet) Kymdan Serenity (gồm ga bọc và áo gối nằm). "Mua nệm đã được giảm giá, lại được tặng nhiều đồ đi kèm trị giá hơn 6 triệu đồng, đúng là không phải dịp nào cũng có", chị Mai hào hứng cho biết.

Chia sẻ lý do tung khuyến mãi lớn duy nhất trong Ngày của cha (từ 9h, ngày 20/6 đến khi hết khuyến mãi), đại diện Kymdan cho biết dịp tri ân nào đối với cha mẹ cũng đều rất đáng quý, giúp các thế hệ thêm gần gũi, yêu thương nhau hơn. Với Kymdan, sản phẩm không chỉ giúp bảo vệ sức khoẻ, nâng cao giá trị cuộc sống mà yếu tố gắn kết gia đình cũng rất được đề cao. Do đó, doanh nghiệp ưu đãi đặc biệt cho các sản phẩm nệm Kymdan Deluxe, Kymdan Massage có sẵn trong danh mục công bố trên website www.kymdan.com. Theo đại diện Kymdan, do chương trình mang ý nghĩa đặc biệt, về tình thân gia đình, nên chỉ áp dụng cho người tiêu dùng lẻ, không áp dụng cho kênh đại lý hoặc người mua đi bán lại. Kymdan sẽ từ chối nếu người mua có dấu hiệu trục lợi. Ngoài ra, người tiêu dùng khi mua sẽ được sử dụng hệ thống mới, không cần phiếu bảo hành giấy như truyền thống nữa mà công ty sẽ ứng dụng công nghệ lưu trữ bảo hành điện tử trên App Kymdan Store thông qua mã QR code, giúp khách hàng lưu trữ được thông tin lâu dài, an toàn.

Trải qua hơn 67 năm, Công ty Kymdan được người tiêu dùng biết đến và tin tưởng với sản phẩm nệm (mattress) làm từ cao su thiên nhiên, có chất lượng độc đáo với 15 ưu điểm nổi bật; được tiêu thụ trên khắp thế giới. Tại Việt Nam, Kymdan nhà sản xuất nệm công bố rộng rãi các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm cho người tiêu dùng biết một cách rõ ràng, minh bạch.

Ngoài ra, nệm Kymdan được bác sĩ Rodney Rowe – Chuyên gia trong ngành xương và cột sống tại Australia khuyên sử dụng để bảo vệ cột sống, nhất là cho các bệnh nhân có bệnh lý về cột sống như một biện pháp tăng cường hỗ trợ trong suốt quá trình điều trị. Đồng thời, dòng sản phẩm nệm Kymdan Deluxe đã được Osteopathy Australia - Cơ quan Quản lý và Điều hành bác sĩ chỉnh xương toàn Australia (thuộc chính phủ Australia) - chứng nhận phù hợp hỗ trợ điều trị trong ngành chỉnh xương (cong vẹo cột sống). Kymdan còn là thành viên Hiệp hội Ngành Hàng Nội Thất AFA - Australia.

Ngày của cha (có tên tiếng Anh là Father's Day, còn gọi là Ngày của Ba, Ngày của Bố...) là một ngày lễ đặc biệt nhằm tôn vinh đấng sinh thành, sự gắn kết gia đình, cũng như tầm ảnh hưởng của những người cha trong xã hội. Ngày của cha thường được tổ chức vào các ngày khác nhau ở nhiều nơi trên thế giới, phổ biến nhất là vào các tháng 3, tháng 4 và tháng 6 theo phong tục của quốc gia. Ở Việt Nam, Ngày của cha mới chỉ được du nhập vào một vài năm gần đây nhưng cũng được nhiều bạn trẻ biết đến rộng rãi. Ngày của cha ở Việt Nam được tính là ngày Chủ nhật thứ 3 trong tháng 6. Năm 2021 này, Ngày của cha rơi vào Chủ nhật ngày 20/6.

Mai Hạnh