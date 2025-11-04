Món quà của Hàn Quốc tặng Tổng thống Trump quý giá thế nào

Tổng thống Lee Jae-myung đã tặng Tổng thống Trump một bản sao của vương miện vàng, vốn được chế tác dựa trên nguyên mẫu là báu vật quốc gia số 188 của Hàn Quốc.

Ngày 29/10, trong lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bảo tàng Quốc gia Gyeongju, thành phố Gyeongji, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã tặng người đồng cấp bản sao vương miện vàng Cheonmachong.

"Chúng tôi tặng ngài vương miện này, bởi nó tượng trưng cho tinh thần của Silla, triều đại đã mang lại hòa bình đầu tiên cho bán đảo Triều Tiên và mở ra thời kỳ hoàng kim trong quan hệ đồng minh Hàn - Mỹ", Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách lễ tân Kim Tae-jin nói.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung (phải) tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump bản sao vương miện vàng tại thành phố Gyeongju ngày 29/10. Ảnh: AP

Bản gốc tinh xảo của vương miện Cheonmachong được tìm thấy năm 1973, khi các nhà khảo cổ khai quật một ngôi mộ ở Gyeongju. Vương miện cao 32,5 cm, thuộc về các vị vua Silla, triều đại từng kiểm soát phần lớn bán đảo Triều Tiên cho đến năm 935.

Vương miện Cheonmachong có ba nhánh hình cành cây và hai nhánh hình gạc hươu, được trang trí tinh xảo với vô số mảnh gokok (hạt ngọc bích xanh hình dấu phẩy) và dalgae (dây chuyền vàng hình lá).

Ngày nay, nó trở thành bảo vật quốc gia số 188 của Hàn Quốc, có tên gọ khác là "Vương miện vàng từ Lăng mộ Cheonmachong" và được lưu giữ tại Bảo tàng Quốc gia Gyeongju.

Là một trong 5 vương miện vàng được tìm thấy trong các lăng mộ hoàng gia ở Gyeongji, vương miện Cheonmachong thuộc về Vua Soji hoặc Ji Jeung. Tuy nhiên, những chiếc vương miện kiểu này cũng từng được các hoàng hậu hoặc thành viên hoàng tộc khác đội. Vương miện có thể đã được sử dụng trong các nghi lễ truyền thống.

Bản gốc của vương miện Cheonmachong. Ảnh: Nara to norwich

Silla là một trong ba vương quốc từng cai trị bán đảo Triều Tiên từ thế kỷ I đến VII và là vương triều cai trị lâu đời nhất. Từ thế kỷ IV đến V, các vị vua của Silla mang tước hiệu Marippan. Giai đoạn này, quyền lực tập trung vào một gia tộc duy nhất (gia tộc Kim), thay thế cho hệ thống luân phiên các gia tộc trước đó. Thời kỳ Maripgan lưu dấu ấn rõ ràng đến ngày nay qua những ngôi mộ đặc trưng như có hầm chôn bằng gỗ, bên trên phủ lớp đá vụn rồi tiếp đến là gò đất cao - thường gọi là mộ hầm gỗ phủ đá.

Bên trong những gò mộ đồ sộ này có một kho báu đồ tùy táng, phản ánh niềm tin của người Silla cổ đại rằng thế giới bên kia là sự tiếp nối của cuộc sống hiện tại. Vương miện vàng Silla chính là biểu tượng quyền lực và tinh hoa của vương triều cổ đại này.

Du khách chụp ảnh ở cánh đồng cỏ hồng gần Đài quan sát thiên văn Cheomseongdae, Gyeongju. Ảnh: Visit Korea

Thường được biết đến với tên gọi "bảo tàng không tường", thành phố Gyeongju là minh chứng sống động cho lịch sử phong phú của Hàn Quốc, mang đến cho du khách cơ hội khám phá các công trình chùa chiền, tháp cổ, cung điện, lăng mộ hoàng gia. Bên cạnh bảo tàng nơi lưu giữ vương miện vàng nổi tiếng, du khách đến Gyeongju có thể ghé thăm các di sản thế giới được UNESCO công nhận khác như chùa Bulguksa, hàng Seokguram (hang duy nhất trên thế giới được chạm khắc hoàn toàn từ đá granite), khu di tích Gyeongju, làng cổ Yangdong.

Ngoài ra, du khách cũng có thể hóa thân thành nhân vật như trong phim cổ trang Hàn khi dạo bước trên phố Hwangnidan trong bộ hanbkok hoặc thư giãn tại quán cà phê trong nhà truyền thống hanok, thưởng thức bánh Hwangnam trứ danh của Gyeongju.

Anh Minh (Theo Visit Korea, National Museum Korea)