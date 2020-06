Món nợ lớn được trả khi ly hôn, vợ cũ có quyền hưởng?

Chúng tôi cho bạn thân của chồng mượn 500 triệu đồng, nay họ trả thì chúng tôi đã ly hôn. Xin hỏi tôi có được hưởng một nửa số tiền đó không? (Lê Lan)

Luật sư tư vấn

Căn cứ khoản 1 điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình quy định về tài sản chung của vợ chồng: Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân. Do đó, thu nhập của vợ chồng bạn tạo ra kể từ khi kết hôn được xác định là tài sản chung. Số tiền 500 triệu trên là tài sản chung của vợ chồng bạn.

Theo điều 60 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014: Quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba vẫn có hiệu lực sau khi ly hôn, trừ trường hợp vợ chồng và người thứ ba có thỏa thuận khác.

Như vậy, khoản 500 triệu đồng vợ chồng bạn cho vay trong thời kỳ hôn nhân được xác định là tài sản chung nên cả hai đều có quyền với nó dù đã ly hôn.

Nói cách khác, bạn có quyền được hưởng số tiền đó cùng chồng cũ, được phân chia dựa theo hoàn cảnh và công sức đóng góp của mỗi bên trong việc duy trì, phát triển khối tài sản đó, căn cứ khoản 2 điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Trường hợp đề nghị mà chồng cũ không chịu trả một nửa số tiền đó, bạn có quyền đề nghị tòa án giải quyết tranh chấp tài sản, buộc anh ấy trả lại một nửa số tiền trong khối tài sản chung của vợ chồng.

Luật sư Quách Thành Lực

Đoàn Luật sư Hà Nội