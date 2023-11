'Món hời' trong tiếng Anh là gì?

Để chỉ những "món hời" hay được giảm giá quá sức tưởng tượng vào dịp Black Friday, ta có thể dùng từ "bargain" hay "steal".

Ngày lễ mua sắm Black Friday là dịp các cửa hàng bán lẻ tung ra những chương trình giảm giá hấp dẫn. Trong tiếng Anh, khuyến mãi là "discount": There's a 30% discount on all shorts and pants for children until the end of next week (Giảm giá 30% tất cả quần đùi và quần dài cho trẻ em đến hết tuần sau).

Chữ "off" cũng có thể dùng với nghĩa "được giảm giá": VIP guests will get 20% off all our services in the hotel (Khách VIP sẽ được giảm giá 20% cho tất cả các dịch vụ tại khách sạn).

"Flash sale" được dùng khi một cửa hàng bán sản phẩm với giá thấp hơn nhiều so với thông thường, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn: Hurry up and pick your order! The flash sale is going to end in just 5 minutes (Nhanh tay chọn hàng nào! Chỉ 5 phút nữa là flash sale kết thúc rồi).

Một món đồ được mua với giá hời là "bargain": The dress was 50% off. What a bargain! (Váy này được giảm 50%. Thật là một món hời!)

Người Mỹ còn dùng từ "steal", với hàm ý món đồ này rẻ như... đi ăn cướp vậy: Can you believe I got this shirt for just two dollars? Such a steal! (Bạn có tin được tôi mua chiếc áo này chỉ với 2 đô la không? Thật là quá rẻ!)

Các tín đồ mua sắm, hay người nghiện mua sắm, được gọi là "shopaholic": As a shopaholic, Jennie started listing all the items she planned to buy two weeks before Black Friday (Là một tín đồ mua sắm, Jennie đã lên danh sách tất cả món đồ mình định mua hai tuần trước ngày Black Friday).

Tiếng Anh có một cụm từ để chỉ một vụ mua sắm "thả ga" - a shopping spree: The housewives are about to go on a shopping spree once Black Friday comes (Các bà nội trợ chuẩn bị đi mua sắm "điên cuồng" khi Black Friday đến).

Còn nếu một người đi tới các cửa hàng nhưng không có ý định mua gì mà chỉ ngắm các món đồ qua tấm cửa, hành động của họ được gọi là "window shopping": She used to go window shopping a lot when she was yet to make a living (Cô ấy thường đi tới các cửa hàng rất nhiều mà chẳng mua gì khi cô vẫn chưa kiếm được tiền).

Trong tiếng Anh, khi một doanh nghiệp làm ăn có lợi nhuận, họ được coi là "in the black", ngược lại với "in the red" nghĩa là nợ nần. Ngày hội giảm giá này trước đây được gọi là Big Friday, nhưng dần được chuyển thành Black Friday vì các cửa hàng đều bán được rất nhiều vào ngày này.

Chọn đáp án để hoàn thành các câu sau:

Khánh Linh