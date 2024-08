Môn golf Olympic 2024 khởi tranh hôm nay

Môn golf ở Thế vận hội kỳ này bắt đầu bằng nội dung đơn nam trên sân Albatross par71 thuộc tổ hợp chuyên dụng Le Golf National ở ngoại ô Paris.

Xander Schauffele (trái) và Nelly Korda sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ HC vàng Olympic từ hôm nay. Ảnh: Golf.com

Paris 2024 đánh dấu golf hiện diện lần thứ tư trong lịch sử Olympic. Ba lần trước diễn ra tại Missouri 1904 (Mỹ), Rio 2016 (Brazil), Tokyo 2020 (Nhật).

Kỳ này, Ban tổ chức dự kiến thu hút tổng cộng 240.000 khán giả thực địa, vẫn chỉ tính thành tích cá nhân cho nam và nữ, đều theo thể thức đấu gậy qua bốn vòng. Nam thi đấu từ ngày 1 đến 4/8, nữ từ ngày 7-10/8. Theo thông lệ, đại diện chủ nhà Victor Perez được vinh dự phát bóng khai cuộc.

Cuộc tranh huy chương mỗi giới đều có 60 tuyển thủ. Danh sách đấu do Liên đoàn golf Quốc tế phụ trách với nguồn dữ liệu từ bảng golf chuyên nghiệp thế giới (OWGR cho nam, Rolex Rankings cho nữ) để qua đó chọn từ trên xuống với nguyên tắc mỗi giới đều hai suất cho mỗi quốc gia hoặc vùng lãnh thổ, tối đa bốn suất mỗi giới đối với nước nào nhiều đại diện trong top 15.

Với tiêu chí như thế, có 38 quốc gia và vùng lãnh thổ được cử golfer góp mặt ở Olympic 2024 trong đó nhóm châu Á gồm Trung Quốc (4 suất), Hàn Quốc (5), Nhật (4), Ấn Độ (4), Malaysia (2), Philippines (2), Singapore (1), Thái Lan (4), Đài Loan – Trung Quốc (4).

Kỳ này, đội Mỹ được đánh giá mạnh nhất khi có bảy đại diện tham chiến trong đó đến bốn gương mặt đang chiếm hai vị trí đầu bảng thế giới. Đó là số một Scottie Scheffler và số hai Xander Schauffele trên OWGR, số một Nelly Korda và số hai Lilia Vu gốc Việt trên Rolex Rankings. Riêng Schauffele cùng Korda bước vào cạnh tranh trên sân Albatross ở Le Golf National với vị thế đương kim vô địch. Trong kết quả kỳ trước, cũng trên sân par71, Schauffele lập mốc thắng -18, Korda về nhất ở mức -17.

Le Golf National với sân Albatross do Liên đoàn golf Pháp sở hữu, cũng là nơi đặt trụ sở cho công tác quản lý, huấn luyện và phát triển golf quốc gia với 810 sân trong cơ sở hạ tầng. Albatross khai trương vào tháng 10/1990, hồi 2018 được chọn làm chiến địa khi châu Âu đăng cai giải đấu hố đồng đội hấp dẫn nhất thế giới, tranh Ryder Cup với tuyển Mỹ. Sân này cũng đăng cai Open de France thuộc hệ thống giải golf hạng nhất châu Âu DP World Tour từ 1991 đến nay. Địa hình đồi dốc với biên độ chênh lệch gần 14 mét ở Albatross hiện nay là thành quả nhân tạo, từ 270.000 chuyến xe tải đất và phế liệu trong ba năm, từ các công trình xây dựng trong nội ô Paris.

Phần thưởng dự kiến cho nhà vô địch golf tại Paris 2024 sẽ gồm 50.000 USD, chiếc HC vàng theo mẫu chung cho cả sự kiện với vị trí trung tâm dành cho mảnh thép lấy từ quá trình bảo dưỡng tháp Eiffel. Bên cạnh đó là suất đặc cách vào thẳng sự kiện chính của các giải major trong năm 2025, gồm Masters, PGA Championship, US Open và The Open cho nam, Chevron Championship, Women's PGA Championship, US Women's Open và Evian Championship áp dụng cho nữ.

Quốc Huy