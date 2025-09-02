Tôi dần mất kiên nhẫn với bạn trai chỉ học hết cấp ba

Càng gắn bó, tôi càng thấy khoảng cách học vấn ảnh hưởng đến sự hòa hợp.

Tôi 30 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ ngành kinh tế, làm việc trong công ty nước ngoài, gia đình cơ bản, bố mẹ là cán bộ nhà nước. Công việc khiến tôi thường xuyên giao tiếp với đối tác quốc tế, đọc nhiều tài liệu chuyên ngành và tiếp xúc với môi trường năng động, hiện đại. Bạn trai tôi 33 tuổi, làm kinh doanh tự do, gia đình làm nông. Anh học hết cấp ba rồi đi làm, hiện thu nhập ổn định. Chúng tôi quen nhau qua bạn chung. Ban đầu tôi bị thu hút bởi sự chân thành, nhiệt tình và tinh thần cầu tiến của anh. Anh biết tôi bận nên luôn sắp xếp thời gian đón đưa, hỗ trợ tôi việc nhà, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống.

Nhưng càng gắn bó, tôi càng thấy khoảng cách học vấn ảnh hưởng đến sự hòa hợp. Khi tôi kể về một cuốn sách hay một hội thảo vừa tham gia, anh thường chỉ cười hoặc phụ họa theo vài câu kiểu "thế à", "thích nhỉ"... chứ không bàn luận gì cùng tôi. Khi đi ăn với bạn bè tôi – đa số là đồng nghiệp có trình độ cao – anh ít tham gia trò chuyện, chỉ ngồi nghe và gật đầu. Khi tôi hỏi, anh bảo "bạn em và anh làm việc khác lĩnh vực nên anh khó có thể tham gia câu chuyện được". Có những lần chúng tôi cùng đi ăn đi chơi với bạn bè anh, nhiều người nói năng rất suồng sã, thậm chí nói tục như thói quen khiến tôi thấy hơi khó chịu.

Trong những lần bàn chuyện tương lai, tôi nghĩ đến việc hai người cùng học hỏi, phát triển. Tôi khuyến khích anh tham gia các khóa học ngắn hạn, nhưng anh từ chối, nói rằng kinh nghiệm thực tế mới quan trọng. Tôi không phủ nhận điều đó, nhưng vẫn mong có thể chia sẻ với nhau những câu chuyện vượt ra ngoài phạm vi công việc hay sinh hoạt thường ngày. Tôi cũng nhận ra mình đôi khi mất kiên nhẫn.

Khi anh hỏi tôi một khái niệm đơn giản, tôi lại lỡ nói với giọng trêu chọc. Hoặc khi thấy anh viết hay nhắn tin có từ sai lỗi chính tả hoặc dùng không đúng ngữ cảnh, tôi vô thức sửa ngay. Sau này nghĩ lại, tôi thấy mình không công bằng, nhưng vẫn khó kiểm soát.

Tôi yêu anh vì con người anh, nhưng cũng sợ nếu khoảng cách này không được thu hẹp, chúng tôi sẽ dần xa nhau. Liệu với những khác biệt như vậy, sau này về chung nhà, chúng tôi có thể hạnh phúc không?

Bảo Tú