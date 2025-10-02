Món bò kho kiểu Nam Bộ

Chọn và sơ chế thịt bò: Làm bò kho nên chọn phần thịt có gân mỡ xen kẽ để vừa mềm vừa dai, mềm ngon tự nhiên như bắp bò, dẻ sườn, gầu hoặc nạm bò. Thịt bò rửa cùng chút rượu trắng và gừng đập dập khử mùi và giúp thịt thơm hơn, để ráo nước rồi cắt miếng vuông quân cờ vừa ăn.

Chuẩn bị các nguyên liệu tẩm ướp: 4 cây sả lấy phần gốc đập dập cắt nhỏ, phần trên để khúc dài đập dập. Quế, hoa hồi rang thơm. Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ. Các gia vị tẩm ướp quen thuộc gồm mắm, muối, đường, hạt tiêu, bột màu điều, dầu ăn và chút ngũ vị hương. Để tạo độ sánh cho nước bò kho cần dùng chút bột bắp hoặc bột năng khuấy tan với nước cho vào sau cùng khi nấu.

Sơ chế khoai tây, cà rốt: Tất cả gọt vỏ, sửa sạch rồi cắt miếng vừa ăn. Hành tây bóc vỏ, thái nhỏ. Rau mùi, hành lá rửa sạch, cắt nhỏ.

Tẩm ướp: Bò đem chần sơ loại bỏ tạp chất, rửa sạch. Cho thịt bò vào tô lớn hoặc hộp chuyên dụng đựng thực phẩm. Ướp thịt với với 2 muỗng canh nước mắm, 1 thìa cà phê đường, 1 thìa cà phê hạt tiêu, 1 thìa cà phê muối, 1 thìa cà phê bột màu điều, 2 thìa cà phê dầu ăn cùng 1/2 lượng tỏi, sả băm nhỏ, quế hồi rang thơm. Đảo đều rồi bọc màng bọc thực phẩm ướp tối thiểu 30 phút cho thấm vị.

Nấu bò kho: Phi thơm tỏi, sả còn lại, trút thịt bò đã ướp vào đảo săn. Cho nước dừa tươi cùng nước lọc vào xâm xấp bề mặt. Nước sôi trở lại, hớt bỏ bọt nếu có rồi hạ lửa nhỏ vừa, đậy vung nấu. Khi thịt bò mềm, vớt quế, hồi, sả khúc ra rồi cho khoai tây, cà rốt vào hầm tiếp cho tới khi đạt độ mềm mong muốn. Nếu muốn nước sốt hơi sánh thì pha chút bột bắp (hoặc bột sắn dây) với chút nước. Sau đó, một tay rót nước bột năng xuống nồi từ từ, một tay khuấy đều tạo độ sánh trong khi nấu chín. Cuối cùng, nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng, thêm hành tây đảo qua rồi tắt bếp, múc ra bát, thêm rau mùi, rắc chút hạt tiêu và thưởng thức nóng.

Yêu cầu thành phẩm: Thịt bò nguyên miếng, xen kẽ chút béo mềm và chút gân giòn sần sật, nước kho sánh nhẹ, màu nâu đỏ hấp dẫn. Món này ăn cùng bánh mì, bún, hủ tiếu hay cơm trắng đều ngon.