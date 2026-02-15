Món ăn được xem là 'thuốc bổ' nhưng lại là khắc tinh của thận

Bác sĩ cảnh báo thói quen ăn thận động vật không giúp bồi bổ cơ thể theo quan niệm "ăn gì bổ nấy", ngược lại còn gây hại cho hệ bài tiết do chứa nhiều purine, muối và đạm.

Thông tin được bác sĩ Liu Lijun, Trưởng khoa tại Bệnh viện số 1 Đại học Bắc Kinh, đưa ra tại cuộc họp báo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm 10/2. Ông khẳng định quan niệm dân gian dùng thận động vật để chữa bệnh hay tăng cường sinh lực hoàn toàn thiếu cơ sở khoa học.

Theo chuyên gia này, thận động vật chứa một số dưỡng chất như protein. Tuy nhiên, khi đi vào cơ thể, hệ tiêu hóa sẽ phân giải chúng thành các axit amin cơ bản để nuôi dưỡng toàn thân, chứ không tập trung trực tiếp "tu sửa" thận người như lầm tưởng. Thực phẩm này hoàn toàn không có chức năng bồi bổ chuyên biệt cho cơ quan tương ứng.

Ảnh minh họa: Hayathospital

Đáng lo ngại hơn, việc tiêu thụ thường xuyên còn tạo gánh nặng lớn cho hệ bài tiết. Thận động vật thuộc nhóm thực phẩm có nồng độ purine cao kỷ lục, tương đương hải sản và các loại nước hầm cô đặc. Việc nạp quá nhiều purine khiến cơ thể sản sinh axit uric, tác nhân chính gây bệnh gout. Khi axit uric kết tinh tại thận, chúng gây sỏi và làm trầm trọng thêm các tổn thương bệnh lý sẵn có.

Cách chế biến món ăn cũng là yếu tố rủi ro. Các món phổ biến như cật nướng thường được tẩm ướp rất mặn. Muối làm cơ thể tích nước, khiến huyết áp tăng vọt. Chính áp lực dòng máu cao này sẽ bào mòn và phá hủy chức năng lọc của cầu thận nhanh chóng.

Ngoài ra, chế độ ăn giàu đạm từ nội tạng tạo áp lực lớn cho những người vốn có thận yếu. Khi cơ thể không thể đào thải hết các chất thải chuyển hóa từ protein, độc tố sẽ tích tụ gây nguy hiểm.

Bác sĩ Liu nhấn mạnh triết lý bảo vệ thận đúng đắn không nằm ở việc "ăn gì để tẩm bổ" mà là "ăn ít đi để giảm tải". Một chế độ ăn nhạt, ít purine và ưu tiên đạm chất lượng cao với hàm lượng vừa phải là giải pháp bền vững nhất để duy trì sức khỏe cơ quan này.

Bình Minh (Theo CCTV)