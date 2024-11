Nỗi ám ảnh về những người dùng hạnh phúc thúc đẩy ông hiện thực hóa giấc mơ "chuyển tiền nhanh, tiện cho mọi người". Hơn thập niên trước, ông Tường nhớ như in hình ảnh những người lao động xa nhà, chạy xe nhiều cây số để chuyển tiền. Đội ngũ sáng lập lúc ấy cùng ngồi xuống, bảo nhau làm sao để chuyển tiền nhanh hơn, dễ hơn, tiện hơn, rẻ hơn. Thế là làm.

Theo ông Tường, phần lớn người tiêu dùng vẫn giữ sự e ngại đối với việc thanh toán bằng ví điện tử. Họ tin rằng tiền mặt là an toàn nhất và hoài nghi về hệ thống thanh toán trực tuyến, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến bảo mật thông tin, khả năng bị mất tiền.

Thời điểm mới bắt đầu, nhóm người dùng của nền tảng là sinh viên và nhân viên văn phòng tại các thành phố lớn như TP HCM và Hà Nội. Nhóm này rành công nghệ, quen sử dụng điện thoại thông minh và sẵn sàng thử nghiệm những phương thức thanh toán mới. Tuy nhiên, số lượng người dùng vẫn còn khá nhỏ so với thị trường chung.

"MoMo gặp không ít khó khăn trong việc giáo dục người tiêu dùng về những lợi ích của thanh toán điện tử, thay đổi thói quen tiêu dùng, vốn gắn liền với tiền mặt", ông Tường chia sẻ thêm.

Để lấy niềm tin của người dùng, doanh nghiệp phải đi từng bước nhỏ nhất để chứng minh được lợi ích. Bắt đầu bằng việc thuyết phục các đối tác chấp nhận sử dụng, tích hợp MoMo nhằm mở rộng hệ sinh thái.

Khó nhằn nhất là ngân hàng. Thời điểm nhóm sáng lập đặt vấn đề hợp tác, các nhà băng tại Việt Nam chưa hiểu và tin tưởng mô hình ví điện tử. Họ coi đây là đối thủ cạnh tranh hơn là đối tác tiềm năng. Hơn nữa, ngân hàng nhỏ cũng có quy mô đến 3.000 nhân sự và hệ thống quy trình phức tạp, đã vào guồng. MoMo như số 0, mới thành lập, nhân sự vỏn vẹn 30 người. Thuyết phục đơn vị lớn chấp nhận hợp tác startup là thách thức gần như bất khả thi.

Theo lãnh đạo, đội ngũ phải kiên trì thuyết phục rằng ví điện tử không cạnh tranh mà hỗ trợ thúc đẩy dịch vụ tài chính và thanh toán. Để xây dựng niềm tin, MoMo cam kết tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho người dùng, bằng cách tích hợp hệ thống trực tiếp với ngân hàng theo cách "host to host" (kết nối trực tiếp với hệ thống của ngân hàng). Kết nối "host to host" có thể mất 1-3 năm cho mỗi ngân hàng, nhưng mang lại trải nghiệm liền mạch cho người dùng, đảm bảo được an toàn thông tin khi không cần qua hệ thống trung gian.

"Họ cũng bán tín bán nghi vì ví điện tử kết nối trực tiếp vào ngân hàng là điều gây tranh cãi nội bộ. Nhưng thấy chúng tôi thuyết phục ‘nhiệt tình’ quá nên cho làm thử. Còn chúng tôi vừa thử vừa cố gắng. Cứ vậy được ngân hàng đầu là có tiếp ngân hàng sau", nhà đồng sáng lập MoMo kể lại.