MoMo thêm ưu đãi chuyển đổi tài khoản giao thông trước 31/12

Trước hạn chuyển đổi tài khoản giao thông, MoMo triển khai ưu đãi giảm đến 100.000 đồng tiền xăng cho người dùng liên kết ePass, đồng thời giúp thanh toán phí ETC tự động, thuận tiện.

Thông qua nền tảng, người dùng có thể liên kết trực tiếp tài khoản giao thông ePass với ứng dụng thanh toán chỉ trong một lần xác nhận. Sau khi liên kết, phí qua trạm thu phí không dừng sẽ được tự động trừ từ số dư MoMo mỗi khi phương tiện lưu thông. Chỉ cần tài khoản còn đủ tiền, barie sẽ mở và xe có thể qua trạm ngay, không phát sinh thêm thao tác.

Cách tích hợp này giúp người dùng không cần cài thêm ứng dụng riêng cho giao thông, không phải nạp tiền định kỳ vào nhiều tài khoản khác nhau và hạn chế rủi ro thiếu số dư khi qua trạm. Toàn bộ chi phí di chuyển được hiển thị trực tiếp trên MoMo, cùng với các khoản chi tiêu khác như xăng dầu, hóa đơn sinh hoạt hay dịch vụ di chuyển, giúp việc theo dõi ngân sách trở nên thuận tiện hơn.

Nền tảng hỗ trợ người dùng chuyển đổi tài khoản giao thông. Ảnh: MoMo

Việc công ty triển khai ưu đãi và đơn giản hóa quy trình diễn ra trong bối cảnh thời hạn chuyển đổi tài khoản giao thông đang đến rất gần. Chỉ còn một ngày trước mốc 31/12, song thực tế vẫn còn nhiều chủ phương tiện chưa hoàn tất việc liên kết ePass hoặc VETC với phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Việc chậm chuyển đổi có thể gây gián đoạn khi qua trạm ETC, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm cuối năm, khi nhu cầu đi lại cá nhân và vận tải hàng hóa đều tăng.

Theo yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam, hơn 6 triệu ôtô lưu thông qua hệ thống thu phí điện tử không dừng cần được kết nối với một tài khoản thanh toán hợp lệ. Quy định này nhằm đảm bảo lưu thông thông suốt, giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống ETC. Song, dù chủ trương đã được truyền thông trong thời gian dài, không ít người dùng vẫn chưa chủ động thực hiện do lo ngại thao tác phức tạp, phải quản lý thêm một tài khoản riêng cho giao thông, hoặc phải ghi nhớ việc nạp tiền định kỳ để tránh thiếu số dư.

Sau khi liên kết, phí qua trạm thu phí không dừng sẽ được tự động trừ từ số dư. Ảnh: MoMo

Đại diện MoMo cho biết, trong bối cảnh đó, các giải pháp gộp tài khoản giao thông vào những nền tảng thanh toán quen thuộc như đơn vị đang được nhiều người lựa chọn. Cách tiếp cận này giúp giảm "gánh nặng quản lý" nhiều tài khoản song song, đồng thời tạo sự liền mạch trong quá trình thanh toán và theo dõi chi phí.

Để khuyến khích người dùng sớm hoàn tất chuyển đổi, MoMo áp dụng ưu đãi giảm tới 100.000 đồng tiền xăng cho các trường hợp liên kết tài khoản giao thông trước ngày 3/1/2026. Theo các chuyên gia, những hỗ trợ này góp phần thúc đẩy người dân chủ động chuyển đổi sớm hơn, qua đó giảm áp lực cho hệ thống ETC trong giai đoạn cao điểm.

Trước mốc thời hạn 31/12, cơ quan chức năng khuyến nghị chủ phương tiện nên hoàn tất việc chuyển đổi Tài khoản giao thông đúng chuẩn. Việc này giúp tuân thủ quy định, đảm bảo quá trình di chuyển qua các trạm thu phí không dừng diễn ra liên tục, an toàn và hạn chế những rủi ro phát sinh không cần thiết.

Hoàng Đan