MoMo thành 'kỳ lân' sau vòng gọi vốn 200 triệu USD

Sáng 21/12, MoMo xác nhận đã hoàn thành vòng gọi vốn thứ 5 (series E), trở thành "kỳ lân" với định giá trên 2 tỷ USD.

MoMo cho biết đã nhận số tiền đầu tư trị giá khoảng 200 triệu USD từ các nhà đầu tư toàn cầu, dẫn dắt bởi Mizuho Bank, bên cạnh Ward Ferry, Goodwater Capital và Kora Management. Trước đó, theo thông tin từ tờ Nikkei, riêng Mizuho chi 20 tỷ yen (170 triệu USD) mua 7,5% cổ phần M-Service - công ty sở hữu MoMo.

Vòng gọi vốn thứ 5 này có quy mô lớn nhất trong tất cả lần gọi vốn trước của Fintech này. Về khả năng trở thành "kỳ lân" (công ty khởi nghiệp có định giá từ một tỷ USD), MoMo cho biết "không được phép công bố con số cụ thể tuy nhiên có thể khẳng định giá trị MoMo đã vượt mức 2 tỷ USD".

Công ty cho biết sẽ sử dụng nguồn vốn mới để tăng cường cung cấp các dịch vụ tài chính đến khách hàng hiện hữu, mở rộng thị trường thông qua việc cung cấp giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ (SME), siêu nhỏ (MSME) và đầu tư vào các công ty Việt Nam để mở rộng hệ sinh thái. Công ty cũng sẽ mở rộng dịch vụ tại các thành phố cấp 2, cấp 3 và nông thôn.

Quét mã QR để thanh toán bằng ví MoMo tại một quán ăn. Ảnh công ty cung cấp

Ông Daisuke Horiuchi, Giám đốc điều hành mảng bán lẻ của Mizuho (Mizuho’s Retail Business) cho biết ngân hàng này đang không ngừng tìm kiếm và mở rộng các mảng kinh doanh bán lẻ tại Đông Nam Á, cũng như trong lĩnh vực chuyển đổi số và phát triển tài chính toàn diện. "MoMo đã thể hiện rất xuất sắc trong cả ba lĩnh vực trên", vị này nói.

Theo các số liệu tự công bố, tính đến 21/12, MoMo có 31 triệu người dùng, tăng 11 triệu người dùng so với tháng 9/2020. Họ có 140.000 điểm chấp nhận thanh toán trên cả nước, tăng 20.000 điểm so với cuối năm 2020; 50.000 đối tác kinh doanh, tăng 10.000 đối tác so với tháng 9/2020. Họ đang là đối tác tài chính của hơn 50 ngân hàng, công ty tài chính, bảo hiểm.

Năm qua, họ ra mắt thêm hàng loạt dịch vụ tài chính như ví trả sau, vay nhanh. Doanh thu của công ty ước tính tăng trưởng khoảng gấp đôi so với 2020. MoMo đang lên kế hoạch hợp tác với ngân hàng, công ty chứng khoán triển khai hình thức tiền gửi có kỳ hạn và đầu tư chứng chỉ quỹ trong năm 2022.

Đại diện M-Service cho biết không vội vàng cho kế hoạch IPO. Công ty nói rằng hiện các nhà đầu tư vẫn đang hài lòng với kết quả kinh doanh và chưa có kế hoạch thoái vốn. Đồng thời, MoMo đã nhận được khá đủ vốn đầu tư và chưa có kế hoạch huy động thêm vốn trong ngắn hạn. "Vì vậy, kế hoạch IPO được xem xét trong khoảng vài năm tới", vị đại diện nói.

Viễn Thông