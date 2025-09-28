MoMo ra tính năng chuyển đổi tài khoản giao thông ePass

Người dùng có thể liên kết ePass trực tiếp trên ứng dụng MoMo, cài đặt số dư tối thiểu để tránh tình trạng số dư không đủ tiền khi qua trạm thu phí, quản lý đa tiện ích.

Theo Nghị định 119/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, từ ngày 1/10/2025, chủ ôtô phải chuyển đổi tài khoản thu phí hiện tại sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu không thực hiện, phương tiện sẽ không thể lưu thông qua các trạm thu phí điện tử không dừng (ETC).

Trước nhu cầu của người dân về giải pháp đơn giản, tập trung và ổn định cho bước chuyển đổi tài khoản và thu phí ETC, ePass mở rộng kênh liên kết với các đối tác thanh toán. Theo đó, từ nay tài xế có thể liên kết tài khoản ePass trực tiếp trên ứng dụng MoMo. Giải pháp này rút gọn thao tác, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hệ thống ETC khi xử lý giao dịch chỉ trong 0.12 giây (yêu cầu của hệ thống ETC là dưới 0.2 giây).

Nền tảng thêm tính năng chuyển đổi tài khoản giao thông ePass. Ảnh: MoMo

Ngoài nỗi lo về quy trình chuyển đổi nhiều bước, phức tạp, nhiều người băn khoăn về các rủi ro có thể gây gián đoạn lưu thông như: chậm giao dịch, tài khoản không đủ số dư khi qua trạm.

Ông Trung Chánh (TP HCM) cho biết, việc phải sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau để thực hiện các dịch vụ liên quan đến phương tiện khiến tài xế gặp nhiều bất tiện. Với tần suất lưu thông qua cao tốc khoảng 2-3 lần mỗi tuần, không ít trường hợp vì chưa kịp nạp tiền nên khi qua trạm mới phát hiện tài khoản không đủ số dư, dẫn đến tình trạng ùn ứ phương tiện.

Để giải bài toán này, MoMo phát triển riêng tính năng "Thiết lập số dư tối thiểu" để giải quyết tình trạng thiếu tiền lúc qua trạm. Người dùng có thể chủ động chọn ngưỡng số dư tối thiểu và mức nạp bổ sung cho tài khoản ePass. Khi số dư chạm ngưỡng, hệ thống tự động nạp từ nguồn tiền thanh toán trên MoMo và gửi kèm thông báo để người dùng kiểm soát.

Tính năng này có thể bật - tắt linh hoạt, cho phép điều chỉnh ngưỡng, mức nạp bất kỳ lúc nào và theo dõi lịch sử nạp tiền ngay trong ứng dụng. Nhờ đó, tài xế giảm thiểu rủi ro dừng chờ tại trạm do thiếu số dư.

Đại diện đơn vị cho biết, việc tích hợp ePass mang lại sự thuận tiện trong giai đoạn chuyển đổi, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận hệ sinh thái giao thông số với đầy đủ dịch vụ thiết yếu cho phương tiện trên ứng dụng MoMo. Hiện, phần lớn người dùng cần sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau để phục vụ các nhu cầu của phương tiện như: nộp phí ETC, tra cứu và nộp phạt nguội, mua bảo hiểm xe... Với tài xế kinh doanh vận tải hoặc doanh nghiệp sở hữu nhiều xe, việc theo dõi số dư, nạp tiền, đối soát cho từng phương tiện càng phức tạp, dễ nhầm lẫn.

Khách hàng có thể dùng nền tảng để tra cứu và nộp phạt nguội, thanh toán phí gửi xe, đặt lịch đăng kiểm... Ảnh: MoMo

Từ năm 2023, MoMo đã phát triển tính năng "Tiện ích giao thông", tích hợp liền mạch hàng loạt dịch vụ dành cho chủ phương tiện như: tra cứu và nộp phạt nguội, thanh toán phí gửi xe, đặt lịch đăng kiểm, mua bảo hiểm, gọi cứu hộ 24/7.

Gần đây nhất, đơn vị còn giới thiệu thêm tính năng "Nhận thông báo tự động khi có lỗi phạt nguội", giúp giải quyết nỗi lo phát sinh phí chậm nộp hoặc không được thực hiện đăng kiểm do tài xế không biết bị phạt lúc nào. Với hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, thay vì phải sử dụng nhiều ứng dụng riêng lẻ, tài xế có thể quản lý mọi nhu cầu thường ngày ngay trên cùng một nền tảng.

Bộ giải pháp của MoMo hướng tới đơn giản hóa việc quản lý phương tiện cho người dân bằng cách đồng bộ tất cả dữ liệu liên quan trên ứng dụng duy nhất. "Giải pháp là bước quan trọng trong lộ trình số hoá dữ liệu về phương tiện, góp phần vào mục tiêu công nghệ hoá hạ tầng giao thông của Chính phủ", đại diện đơn vị nói.

Cũng theo MoMo, chuyển đổi số giao thông là xu hướng tất yếu trên thế giới. Tại Singapore, Nhật Bản hay Hàn Quốc, các mô hình giao thông hợp nhất nhiều dịch vụ đã được triển khai rộng rãi, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển và tăng cường an toàn đường bộ.

Hoàng Đan