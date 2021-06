MoMo làm mới biểu tượng chuyển tiền

Ví MoMo có mặt tại Việt Nam từ tháng 10/2010, với mục tiêu sử dụng công nghệ để người dân tiếp cận các dịch vụ tài chính. MoMo đã xây dựng một hệ sinh thái đa dạng, đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của hơn 25 triệu khách hàng với hơn 30.000 đối tác kinh doanh trong các lĩnh vực như: tài chính tiêu dùng, bảo hiểm, chuyển tiền, thanh toán, giải trí, thương mại điện tử, mua sắm, vận tải và dịch vụ ăn uống, quyên góp từ thiện...

Ví MoMo được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư tài chính hàng đầu thế giới như: Goldman Sachs, Standard Chartered Private Equity (SCPE), Warburg Pincus, Goodwater, Kora Management, Macquarie Capital, Affirma Capital, và Tybourne Capital Management.

MoMo từng nằm trong Top 50 Công ty dẫn đầu (Top 50 Established Companies) năm 2019 do KPMG (Hà Lan) công bố; được Công ty tài chính quốc tế IFC (thuộc World Bank) báo cáo nằm trong top 100 Doanh nghiệp Fintech đổi mới vì mục tiêu Tài chính toàn diện (100 Leading Fintech Companies Promoting Financial Inclusion in the Digital Age) năm 2018.

MoMo từng đạt giải thưởng Sản phẩm thanh toán di động tốt nhất Việt Nam của Tạp chí The Asian Banker (Singapore) và Ví điện tử số 1 Việt Nam do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư khảo sát. MoMo còn dẫn đầu về độ nhận diện thương hiệu và thị phần theo báo cáo "Mức độ sử dụng ứng dụng thanh toán trên điện thoại tại Việt Nam" của Asia Plus; là Ứng dụng tài chính có nhiều người sử dụng nhất của năm 2020 do App Annie công bố; đạt giải Siêu Ứng dụng xuất sắc của Tech Awards 2020 do báo VnExpress tổ chức.

Ví MoMo đáp ứng bộ tiêu chuẩn khắt khe trong ngành tài chính ngân hàng quốc tế với chứng chỉ bảo mật quốc tế PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Tại Việt Nam, MoMo có chứng chỉ PCI DSS - Level 1, đồng thời, áp dụng các công nghệ xác thực tiên tiến, vừa đơn giản hóa thao tác cho người dùng nhưng vẫn đảm bảo tính bảo mật cho các giao dịch thanh toán và chuyển tiền.

Website: momo.vn