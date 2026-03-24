MoMo cập nhật giải pháp nhận tiền cho hộ kinh doanh

MoMo cập nhật giải pháp nhận tiền cho khách hàng sử dụng tài khoản đối tác, QR doanh nghiệp và loa báo chuyển khoản nhằm đáp ứng quy định định danh mới.

Đối tác MoMo là loại tài khoản dành riêng cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Tài khoản này được xây dựng phù hợp với quy định tại Thông tư 25/2025/TT-NHNN về định danh tài khoản. Trên thực tế, mỗi mã QR doanh nghiệp của MoMo tương ứng với một tài khoản nhận tiền đứng tên hộ kinh doanh, được định danh theo giấy phép đăng ký kinh doanh. Cách thiết lập này giúp khách hàng đang sử dụng tài khoản đối tác MoMo, QR doanh nghiệp và loa MoMo tiếp tục vận hành trên hệ thống đã đáp ứng yêu cầu định danh.

Khách hàng chuyển khoản bằng mã QR MoMo. Ảnh: MoMo

Song song đó, các quy định mới về quản lý thuế và thông tin kinh doanh được triển khai, yêu cầu về minh bạch, chuẩn hóa tài khoản ngày càng rõ ràng. Theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh phải thông báo cho cơ quan thuế toàn bộ tài khoản phục vụ hoạt động kinh doanh, bao gồm cả tài khoản ngân hàng, ví điện tử. Quy định này cho thấy số hiệu ví điện tử là thông tin hợp lệ trong hồ sơ quản lý thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Cùng với hướng dẫn tại Thông tư 18/2026/TT-BTC, các cơ sở pháp lý này giúp làm rõ việc sử dụng ví điện tử trong hoạt động kinh doanh và kê khai thông tin.

Đại diện MoMo cho biết, nắm bắt nhu cầu thực tế của đối tác trong giai đoạn chuẩn hóa thông tin, đơn vị nhanh chóng cập nhật thêm các cơ chế hỗ trợ ngay trên hệ thống. Việc cập nhật này giúp đối tác hoàn thiện thông tin thuận tiện hơn mà vẫn duy trì trải nghiệm nhận tiền bán hàng quen thuộc.

Giao diện tài khoản đối tác MoMo. Ảnh: MoMo

Từ ngày 19/3, nền tảng triển khai tính năng liên kết loa báo chuyển khoản MoMo với tài khoản ngân hàng của hộ kinh doanh. Nhờ đó, đối tác có thể nhận tiền và rút trực tiếp về tài khoản ngân hàng thuận tiện hơn. Quy trình thực hiện gồm ba bước cơ bản. Trước hết, người dùng truy cập ứng dụng MoMo, vào mục đối tác, chọn cập nhật tài khoản hộ kinh doanh. Sau đó, người dùng điền thông tin theo hướng dẫn, tải lên giấy phép kinh doanh và bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng đã đăng ký trước đó.

Đối với các đối tác đang sử dụng tài khoản đối tác MoMo, cùng với mã QR hoặc loa báo chuyển khoản, những giải pháp này vẫn có thể tiếp tục sử dụng cho hoạt động kinh doanh. Các hình thức hiện đáp ứng yêu cầu về định danh theo quy định hiện hành, nên không ảnh hưởng đến quá trình vận hành.

Trong thời gian tới, MoMo dự kiến tiếp tục bổ sung các tính năng hỗ trợ cập nhật thông tin định danh. Các tính năng bao gồm điều chỉnh tên tài khoản MoMo trùng với thông tin trên giấy phép đăng ký kinh doanh, cung cấp tờ khai thuế với thông tin được điền sẵn. Những cập nhật trên giúp khách hàng giảm bớt thao tác khi thực hiện thủ tục và tiết kiệm thời gian trong quá trình kê khai. Thông tin chi tiết được MoMo thông báo trực tiếp qua ứng dụng hoặc fanpage Đối tác MoMo.

Đại diện đơn vị cho biết, các điều chỉnh giúp đối tác tiếp tục sử dụng các giải pháp nhận tiền hiện có, đồng thời hoàn thiện thông tin định danh theo hướng đơn giản hơn. Trên nền tảng đó, việc theo dõi dòng tiền trở nên rõ ràng, quá trình vận hành thuận tiện và hoạt động kinh doanh được duy trì ổn định trong bối cảnh các quy định mới được áp dụng.

Hoàng Đan