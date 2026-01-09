MOL đầu tư vào công ty logistics chuỗi lạnh Singapore

Nhật BảnTập đoàn vận tải biển Nhật Bản Mitsui O.S.K. Lines (MOL) mua 15% cổ phần của Commonwealth Kokubu Logistics (CKL), doanh nghiệp logistics chuỗi lạnh thực phẩm có trụ sở tại Singapore.

Lễ ký kết thỏa thuận diễn ra vào đầu tháng 12, tại Tokyo Nhật Bản.

Sau giao dịch, Tập đoàn thực phẩm Commonwealth Capital Pte (Singapore) vẫn là cổ đông lớn nhất của CKL với 51% cổ phần. Tập đoàn phân phối thực phẩm Kokubu Group (Nhật Bản) nắm giữ 34%, phần còn lại thuộc về MOL.

MOL cho biết khoản đầu tư này sẽ giúp tập đoàn mở rộng hoạt động logistics tại Đông Nam Á, khu vực được dự báo nhu cầu tăng mạnh nhờ tăng trưởng kinh tế và dân số. Năm 2024, MOL cũng đã đầu tư vào dự án phát triển kho đông lạnh và kho mát mới tại Jalan Besut, khu Jurong, phía Tây Singapore.

Mitsui O.S.K. Lines (MOL) là tập đoàn vận tải biển và logistics hàng đầu của Nhật Bản. Ảnh: MOL

Cơ sở này được cho là một trong những kho lớn nhất châu Á với diện tích khoảng 46.450 m2. Đây là một trong hai địa điểm CKL đang vận hành tại Singapore, với chiều cao hơn 100 m và sức chứa lên tới 90.000 pallet, bao gồm kho thường, kho mát và kho đông lạnh trải trên 5 tầng.

CKL hiện có kế hoạch mở rộng hoạt động ra ngoài Singapore, tiến vào các thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, MOL đang tái cơ cấu danh mục kinh doanh nhằm bảo đảm lợi nhuận trong bối cảnh thị trường vận tải biển suy giảm, đồng thời kỳ vọng mảng logistics tại Singapore sẽ mang lại nguồn thu ổn định cho tập đoàn.

Mitsui O.S.K. Lines (MOL) là tập đoàn vận tải biển và logistics hàng đầu của Nhật Bản, hoạt động trong các lĩnh vực vận tải container, tàu rời, tàu chở năng lượng, logistics và chuỗi cung ứng. Những năm gần đây, MOL đẩy mạnh mở rộng sang mảng logistics và hạ tầng nhằm đa dạng hóa nguồn thu và tăng tính ổn định trước biến động của thị trường vận tải biển.

Commonwealth Kokubu Logistics (CKL) là doanh nghiệp logistics chuỗi lạnh thực phẩm có trụ sở tại Singapore, chuyên cung cấp dịch vụ kho mát, kho đông lạnh và phân phối cho ngành thực phẩm. Công ty là liên doanh giữa Commonwealth Capital (Singapore) và Kokubu Group (Nhật Bản), hiện vận hành các trung tâm kho lạnh quy mô lớn và hướng tới mở rộng hoạt động ra các thị trường Đông Nam Á.

Gia Hân (Theo Logistics Manager)