Mỗi tuần Hà Nội thêm hơn 1.000 người mắc sốt xuất huyết

Hiện mỗi tuần Hà Nội ghi nhận hơn 1.000 ca sốt xuất huyết mới, cao nhất kể từ đầu năm tính theo tháng, 12 trường hợp tử vong liên quan bệnh này.

Thống kê của Trung tâm kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội cho thấy số ca sốt xuất huyết tăng nhanh trên địa bàn kể từ đầu tháng 10. Toàn bộ quận huyện đều ghi nhận bệnh nhân, trong đó từ 10-16/10 và 17-23/10, ghi nhận hơn 1.000 ca mắc mới mỗi tuần. Số ca tăng 3,2 lần so với cùng kỳ 2021 và vượt mức trung bình giai đoạn 2019-2021.

Về số ca tử vong, CDC Hà Nội ghi nhận 12 trường hợp, trong khi năm 2021 không có người chết vì căn bệnh. Các ca mắc tập trung tại một số quận, huyện vùng ven như: Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín, Thanh Trì.

Đánh giá nguyên nhân số ca tăng đột biến, cơ quan chức năng cho rằng phần lớn do người dân chưa có ý thức vệ sinh môi trường khiến muỗi sinh sản, phát triển. Như tại quận Hoàng Mai, một số phường Vĩnh Hưng, Hoàng Liệt, Hoàng Văn Thụ, Yên Sở... có nhiều công trình xây dựng dang dở, nhiều phế liệu phế thải chứa nước có bọ gậy. Mặt khác, trên địa bàn có nhiều nhà trọ, dân cư biến động phức tạp, nhiều người chưa có ý thức vệ sinh môi trường khiến muỗi phát triển. Một số người dân có bể chứa nước nổi không đậy kín hoặc có nắp nhưng không kín. Các hộ gia đình trồng rau sạch trên sân thượng, trồng cây cảnh - là môi trường thuận lợi cho bọ gậy phát triển.

Còn huyện Thạch Thất hoặc Thanh Trì có nhiều khu công nghiệp và làng nghề, mật độ dân số đông, giao thương buôn bán lớn. Các hộ dân chưa chủ động vệ sinh, có thói quen trữ nước, địa bàn có nhiều khu đất trống, do đó nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết rất cao. Thôn Bùng thuộc xã Phùng Xá (Thạch Thất) đã ghi nhận 163 ca bệnh.

Đại diện CDC Hà Nội kiểm tra bể chứa nước của người dân ở quận Hoàng Mai. Ảnh: Lê Hòa

Bên cạnh đó, chuyên gia cho rằng nhiều người dân chưa chủ động khám bệnh. PGS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết nhiều người khi bị sốt thì nghĩ mắc Covid-19, cúm..., bỏ qua nguyên nhân sốt xuất huyết. Chỉ đến khi máu bị cô đặc và có biểu hiện tiểu cầu hạ sâu, bệnh nhân mới đến bệnh viện khám.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Khoa Cấp cứu từng ghi nhận bệnh nhân sốt xuất huyết đến ngày 4-5-6 mới nhập viện điều trị, phải lọc máu. Đại diện bệnh viện cho biết hiện cơ sở Giải Phóng khám 60-80 ca mắc sốt xuất huyết một ngày. Trong đó 10 ca phải nhập viện do có dấu hiệu cảnh báo, 1-2 ca nặng điều trị hồi sức tích cực.

CDC nhận định thành phố đã bước vào cao điểm sốt xuất huyết, đỉnh dịch có thể rơi vào trung tuần tháng 11. Do đó, cơ quan này yêu cầu các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã tăng giám sát, phát hiện sớm, cảnh báo và tư vấn cho người dân kịp thời.

CDC tiếp tục kiểm tra, giám sát chỉ số bọ gậy, hỗ trợ chống dịch ở những nơi có ổ dịch cũ phức tạp, nhiều yếu tố nguy cơ cao; tập huấn chống sốt xuất huyết tại Đan Phượng, Ba Đình, Sơn Tây, Thạch Thất. Bên cạnh đó, các địa phương cần huy động nhân lực để vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phương châm "không có bọ gậy, không có muỗi thì không có sốt xuất huyết".

Biểu đồ ca mắc sốt xuất huyết năm 2021 và 2022 theo tuần, cập nhật đến 23/10. Ảnh: CDC Hà Nội

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, do virus Dengue gây ra, lây lan do muỗi đốt và có thể bùng phát thành dịch. Theo CDC, đa số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết thể nhẹ. Nếu người bệnh hiểu và được theo dõi, tư vấn đúng, sẽ hạn chế bệnh diễn biến nặng. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo người dân nếu bị sốt, ho, đau mỏi cơ thể, nên đến cơ sở y tế để khám, chẩn đoán chính xác bệnh. Từ đó, bác sĩ hướng dẫn phương án điều trị hợp lý.

PGS Cường cho biết sốt xuất huyết trong những ngày đầu vẫn có thể chăm sóc tại nhà, người dân có thể cặp nhiệt độ hoặc theo dõi các dấu hiệu toàn thân khác. Nếu đau mỏi người, sốt thì dùng hạ sốt, giảm đau, tránh dùng nhóm thuốc như Aspirin, Ibuprofen do thuốc có thể gây chảy máu.

Sau ngày thứ 5, người bệnh có thể hết sốt, song có thể bị tụt huyết áp, đau bụng vùng gan, mệt mỏi, tay chân lạnh, nôn, xuất huyết dưới da, chảy máu cam, chảy máu chân răng, đi ngoài ra máu; phụ nữ có thể rong kinh, rong huyết. Đây là các dấu hiệu cảnh báo sốt xuất huyết trở nặng, người bệnh cần nhập viện ngay để điều trị.

Chi Lê