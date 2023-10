Môi trường tạo động lực phát triển cho nhân viên BEST

BEST hướng tới môi trường làm việc cởi mở hiện đại, tạo điều kiện để nhân viên trau dồi kiến thức, kỹ năng.

BEST Inc. Việt Nam đang phục vụ hàng chục nghìn khách hàng, đối tác trong và ngoài nước. Ngay từ khi mới gia nhập thị trường, BEST Inc. đã nhận định ngoài xây dựng nền tảng công nghệ, hạ tầng vững chắc, còn cần tập trung kiến tạo đội ngũ nhân sự địa phương vững chắc, giúp doanh nghiệp phát huy hết năng lực và tăng trưởng nhanh.

Để đảm đương được khối lượng công việc này, đòi hỏi đội ngũ nhân viên phải được đào tạo vững nghiệp vụ, giỏi chuyên môn và có đây đủ kỹ năng xử lý tình huống phát sinh. Theo đó, ban lãnh đạo tập đoàn định hướng thu hút nhân tài trong nước, có sẵn kiến thức thị trường và am hiểu khách hàng đồng thời tạo môi trường làm việc công bằng, cởi mở, sáng tạo để nhân viên có cơ hội phát huy năng lực, phẩm chất. Đây là cách giúp doanh nghiệp nước ngoài nhanh chóng thích ứng, linh hoạt đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước.

"Chúng tôi chủ trương tạo môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, cởi mở, đề cao sự phát triển của từng cá nhân và tập thể. Mọi công việc đều được trao đổi công khai, ban lãnh đạo luôn lắng nghe chia sẻ từ nhân viên để đưa ra phương hướng phát triển phù hợp", đại diện bộ phận Nhân sự BEST Inc. chia sẻ.

BEST thường xuyên tổ chức các sự kiện nội bộ để tri ân nhân viên. Ảnh: BEST Express

Bên cạnh đó, các chương trình đào tạo nội bộ cũng được đơn vị triển khai đều đặn mỗi tháng, không chỉ dành cho khối nhân viên văn phòng mà còn mở rộng cho nhân viên các bưu cục và nhân viên thao tác tại các trung tâm phân loại trên toàn quốc.

Tính đến giữa năm 2023, bộ phận đào tạo của BEST Inc. Việt Nam đã thực hiện hơn 150 khóa đào tạo trên toàn quốc, hướng dẫn gần 3.000 lượt học viên. Trong đó có 73 khóa được tổ chức riêng dành cho nhân viên khối bưu cục nhượng quyền, thu hút gần 2.200 học viên trên cả nước.

Nội dung các khóa đào tạo tập trung vào kiến thức chuyên môn ngành logistics và chuyển phát nhanh. Ngoài ra, các giảng viên còn khéo léo lồng ghép các kỹ năng hữu ích về cách quản lý công việc, quản lý nhân lực hiệu quả.

Trong khi đó, các chương trình đào tạo riêng cho nhân viên mới giúp hiểu rõ hơn về văn hóa công ty, cải thiện các kỹ năng chuyên môn, giúp các bạn có thêm kiến thức vững chắc trong ngành chuyển phát nhanh, tự tin tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng, đối tác của BEST.

Đội ngũ nhân viên trẻ trong một buổi đào tạo kiến thức nghiệp vụ. Ảnh: BEST Express

Đội ngũ lãnh đạo và nhân sự dày dạn kinh nghiệm của doanh nghiệp cũng tích cực hỗ trợ, thúc đẩy người trẻ chia sẻ ý kiến giữa tập thể, từ đó rèn luyện sự mạnh dạn, tự tin đóng góp ý tưởng cho sự phát triển chung của công ty.

Anh Phan Lê Văn, Phó chủ quản bộ phận đào tạo BEST cho biết, nội dung đào tạo ngoài kiến thức chuyên môn còn đề cao tính công bằng, tinh thần sáng tạo, đoàn kết trong đội ngũ nhân viên, nhằm đạt được hiệu suất công việc cao nhất, đưa doanh nghiệp phát triển hơn nữa.

"Một tập thể hòa đồng, sẵn sàng giúp đỡ nhau tiến lên, loại bỏ khoảng cách giữa nhân viên cũ và mới là thành công nhất của chúng tôi đến lúc này", anh Văn nói thêm.

Nhân viên BEST tham gia thi trang trí mâm cỗ Trung thu 2023. Ảnh: BEST Express

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, BEST Inc. Việt Nam khởi đầu sứ mệnh phụng sự khách hàng bằng dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express và không ngừng ứng dụng công nghệ tự động vào các hoạt động xử lý hàng hóa để mang đến dịch vụ hậu cần logistics toàn diện. Bên cạnh đó, đơn vị cũng giới thiệu đến khách hàng và đối tác trong nước mô hình kinh doanh nhượng quyền bưu cục chuyển phát nhanh và tiếp tục mở rộng hệ sinh thái dịch vụ với dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, dịch vụ vận chuyển hàng hóa BEST Cargo.

Tuệ Anh