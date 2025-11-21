Môi trường gắn kết giúp Vietbank vào top nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

Vietbank được ghi nhận trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 nhờ môi trường gắn kết, văn hóa doanh nghiệp lành mạnh và chiến lược phát triển nhân sự uy tín.

Sự kiện trao giải được tổ chức tại TP HCM, ngày 19/11. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) được vinh danh ở hạng mục khối doanh nghiệp vừa, đồng thời xếp thứ 5 trong ngành ngân hàng cùng nhóm. Bảng xếp hạng do Anphabe - đơn vị tư vấn hàng đầu về thương hiệu nhà tuyển dụng và môi trường làm việc hạnh phúc tổ chức.

Kết quả được công bố dựa trên khảo sát thường niên quy mô lớn, thu hút hơn 73.000 đáp viên là người đi làm và sinh viên trên toàn quốc. Khảo sát đánh giá hơn 650 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm ngành chủ lực. Vietbank góp mặt trong danh sách dựa trên phản hồi tích cực của lực lượng lao động có kinh nghiệm, cùng việc đáp ứng các tiêu chí về Chỉ số Sức hấp dẫn thương hiệu Nhà tuyển dụng (EBAI) và dữ liệu đánh giá nội bộ.

Bà Trần Thị Ngọc Lý, Giám đốc Khối nguồn nhân lực Vietbank nhận giải thưởng. Ảnh: Vietbank

Đại diện nhà băng cho biết, kết quả này cho thấy nỗ lực của ngân hàng trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, môi trường làm việc chuyên nghiệp và gắn kết. Thành quả khẳng định thương hiệu nhà tuyển dụng uy tín mà ngân hàng kiên trì xây dựng trong nhiều năm.

Trong hơn 18 năm qua, đơn vị kiên định với chiến lược phát triển lấy con người làm trung tâm, chú trọng đầu tư và đào tạo toàn diện về kiến thức, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp nhằm xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, bản lĩnh, tận tâm. Ngân hàng đẩy mạnh phát triển đội ngũ kế thừa thông qua các chương trình như Vietbank Future Leaders - Lãnh đạo tương lai Vietbank, tạo điều kiện để nhân sự trẻ phát huy tiềm năng, trở thành thế hệ lãnh đạo tương lai, gắn bó dài lâu với tổ chức.

Bên cạnh chính sách đào tạo, Vietbank còn xây dựng chính sách thu nhập linh hoạt, cạnh tranh, gắn với kết quả hoàn thành KPI và chất lượng dịch vụ. Đơn vị thường xuyên triển khai các chương trình thi đua nội bộ hấp dẫn song hành chiến dịch kinh doanh trọng điểm như: tăng trưởng tài khoản thanh toán, phát triển phí dịch vụ hay thúc đẩy doanh số ngoại hối. Những hoạt động này tạo động lực cho nhân viên bứt phá, góp phần kiến tạo môi trường làm việc năng động, gắn kết, giàu cảm hứng.

Song song, ngân hàng xây dựng văn hóa cân bằng giữa công việc và đời sống tinh thần. Các sự kiện như Team Building, Ngày hội gia đình, Ngày hội sức khỏe... được tổ chức thường niên, tạo sân chơi gắn kết cho tập thể cán bộ nhân viên.

Ngoài ghi dấu trong lĩnh vực nhân sự, năm nay, ngân hàng còn được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) - giải thưởng về kinh doanh uy tín hàng đầu khu vực châu Á, Asian Technology Excellence Awards 2025 - giải thưởng công nghệ uy tín hàng đầu khu vực châu Á.

Theo đại diện nhà băng, những giải thưởng này thể hiện nỗ lực của Vietbank trong việc duy trì hiệu quả kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, phát triển nguồn nhân lực và thực hiện trách nhiệm cộng đồng. Đồng thời, ngân hàng tiếp tục ứng dụng công nghệ và mô hình vận hành linh hoạt để thích ứng với bối cảnh thị trường.

Hoàng Đan